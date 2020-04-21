HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li Senatör Cotton, Çin'i, Kovid-19 salgınının kaynağını gizlemekle suçladı

ABD'li Senatör Cotton, Çin'i, Kovid-19 salgınının kaynağını gizlemekle suçladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 23:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kaynağına ilişkin kanıtların Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarları işaret ettiğini ancak Çin'in örtbas girişimiyle bu kanıtlardan kesin bir sonuç elde etmenin mümkün olmayacağını yazdı.

ABD'li Senatör Cotton, Çin'i, Kovid-19 salgınının kaynağını gizlemekle suçladı

Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton, Çin'in ilk Kovid-19 vakalarının Vuhan'daki su ürünleri pazarına giden kişilerde görüldüğünü iddia ettiğini ancak ilk vakanın su ürünleri pazarına oldukça uzak bir bölgede ve bu pazara gidenlerle temas kurmamış bir kişide görüldüğünün tespit edildiğini belirtti.

"PANGOLİN VE YARASA PAZARDA SATILMIYOR"

Cotton ayrıca virüsün yaygın bulunduğu pangolin ve yarasaların Vuhan'daki pazarda satılmadığını kaydetti.

Vuhan'da Viroloji Enstitüsünün ve Çin Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin pazara çok yakın mesafede birer laboratuvarının bulunduğuna dikkati çeken Cotton, insanların Vuhan'da yarasalara sadece bu iki laboratuvarda temas ettiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığının iki yıl önce Viroloji Enstitüsü laboratuvarının gerekli sağlık önlemlerini almadığını Washington'a bildirdiğini hatırlatan Cotton, Çin'in virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarını reddederken, ocakta laboratuvara askeri yetkililer atayıp, tesisin sağlık ve güvenlik protokollerini güncellediğini yazdı.

"ELDE ETTİKLERİ ÖRNEKLERİ YOK ETMELERİ EMRİ VERİLDİ"

Bu askeri yetkililerin, laboratuvarda virüs konusunda meslektaşlarını uyaran doktorları tehdit ettiğinin altını çizen Cotton, "Virüsün genetik kod dizisi üzerine çalışan laboratuvarlara, elde ettikleri örnekleri yok etmeleri emri verildi. Virüsün genomlarını yayımlayan ilk laboratuvar ise kapatıldı. Tüm kanıtlar Vuhan'daki laboratuvarı işaret ediyor ancak Çin'in örtbasından dolayı hiçbir zaman doğrudan ve kesin kanıtlar elde edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
ABD’de Covid-19 protestolarının ardından kritik kararABD’de Covid-19 protestolarının ardından kritik karar
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
Anahtar Kelimeler:
ABD çin koronavirüs Laboratuvar

En Çok Okunan Haberler

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Yoğun bakımdaydı kötü haber geldi

Yoğun bakımdaydı kötü haber geldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2259'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2259'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İki kere koronavirüse yakalanan hemşire yaşadıklarını anlattı

İki kere koronavirüse yakalanan hemşire yaşadıklarını anlattı

Manisa'da heyecanlandıran görüntü! 3 gün üst üste...

Manisa'da heyecanlandıran görüntü! 3 gün üst üste...

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Diğer Haberler
Dünya Gıda Programı'ndan Kovid-19 yüzünden 36 ülkede kıtlık görülebilir uyarısı

36 ülkeyi işaret etti! 'İnsani bir felaketle karşı karşıyayız'

ABD’de Covid-19 protestolarının ardından kritik karar

ABD’de Covid-19 protestolarının ardından kritik karar

İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek

Koronavirüs aşısında yeni gelişme! İnsanlar üzerinde denenecek

DSÖ Sözcüsü: Koronavirüsün kaynağı bir hayvan, laboratuvar değil

DSÖ tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüsün kaynağı bir hayvan

Rapor basına sızdı! ABD uçak gemisi sayısını azaltmayı planlıyor

Rapor basına sızdı! ABD'den şaşırtan uçak gemisi kararı

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 24 bin 648'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 24 bin 648'e yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.