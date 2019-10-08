ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan bir kez daha Türkiye'ye yaptırım tehdidi geldi.
Graham, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.
If Turkey moves into northern Syria, sanctions from hell – by Congress – will follow.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 8 Ekim 2019
Wide, deep, and devastating sanctions.
Graham dün de Suriye’ye girerse Türkiye'ye karşı Kongre’den yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.
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