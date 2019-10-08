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ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2019 20:22 | Son Güncelleme

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyonu gerçekleştirmesi durumunda "cehennemden gelme" yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan bir kez daha Türkiye'ye yaptırım tehdidi geldi.

Graham, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye 'yaptırım' tehdidiABD'li senatörlerden Türkiye'ye 'yaptırım' tehdidi

​Graham dün de Suriye’ye girerse Türkiye'ye karşı Kongre’den yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Lindsey Graham Türkiye yaptırım ABD

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