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ABD’li senatör McCain hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2018 03:41 | Son Güncelleme

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı olan Arizona Senatörü John McCain'in 81 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’li senatör McCain hayatını kaybetti

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü kaydedildi. Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtildi.

Önceki gün ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı. Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

JOHN MCCAIN KİMDİR?

Savaş kahramanı, parti disiplinine uymayan bir siyasetçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı en çok eleştiren Cumhuriyetçi 81 yaşındaki Senatör John McCain'e yıllar boyunca bu unvanlar yakıştırıldı.

Washington'da inatçılığı ve sağduyulu muhafazakarlığıyla tanınan McCain, 2008 yılında kendinden genç Cumhuriyetçi rakiplerini alt ederek Barack Obama'nın karşısında partisinin ABD Başkanı adayı olmuştu.

Eski bir donanma pilotu olan McCain, Temmuz 1967'da ölümden dönmüştü. Bulunduğu geminin yakıt tankı yanında patlayan bir bomba sonucu çıkan yangın, gemideki 134 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bundan üç ay sonra uçağı Vietnam semalarında vuruldu, hayatının sonraki beş yılını savaş esiri olarak geçirdi.

Babasının amiral olması nedeniyle erken bırakılması teklif edildiyse de kendisi bunu reddetti.

Savaş esirliğinin iki yılını hücre hapsinde geçirdi, dayak ve işkenceye maruz kaldı. Bu işkenceler bedeninde kalıcı hasarlar bıraktı.

1973'te serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü ve erken emeklilik teklifini reddederek 1981'e kadar donanmanın Senato irtibat subayı olarak çalıştı.

O yıl Arizona'ya taşınan McCain burada siyasi kariyerine başladı ve 1982'deki seçimde eyaleti Senato'da temsil etme hakkını kazandı.

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