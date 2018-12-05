ABD'den sert açıklama: Çılgın ve tehlikeli

Haspel'ın gizli oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan bazı senatörler, Kaşıkçı cinayetinin arkasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunduğundan emin olduklarını söyledi.

Bu yönde açıklamalar yapan senatörler arasında Cumhuriyetçi isimlerin de bulunması Beyaz Saray'ın üzerindeki baskıyı artıracak bir gelişme olarak gösteriliyor.

Bu isimlerden biri olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada attığı bazı adımların en önemli destekçileri arasında yer alan Senatör Lindsey Graham, Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'da önemli bir müttefik olduğunu kabul etmekle birlikte ABD'nin Kaşıkçı cinayetine tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Graham, "Suudi Arabistan stratejik bir müttefik ve ilişkilerimizin korunması gerekiyor, ancak bu ne pahasına olursa olsun yapılmamalı… MBS'ye (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) yönelik adımlar atmak yerine, görmezden gelerek dünyadaki duruşumuza ve ulusal güvenliğimizde daha fazla zarar veririz" dedi.

Graham ayrıca Prens Muhammed'i bir "yıkım güllesi", "çılgın" ve "tehlikeli" olarak tanımladı.