HABER

ABD'li Senatöre "Hulusi Akar" şakası!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 02:12 | Son Güncelleme

Rus telefon şakacılarının, ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettikleri ortaya çıktı.

ABD'li Senatöre "Hulusi Akar" şakası!

Graham'ın telefonda YPG/PKK'ya ilişkin ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en ağır tepkileri veren ve Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesi için yasa tasarısı sunan Graham'ın, ağustos ayında iki Rus telefon şakacısı ile Bakan Akar ile konuştuğunu sanarak telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kaydında göre, Rus telefon şakacıları Alexey Stoyalrov ve Vladimir Kuznetsov, Garaham'ın ofisini Bakan Akar'ın ismini kullanarak aradılar.

'BU GÖRÜŞMEYİ KAZAN-KAZAN YAPMAK İSTİYORUM'

13 ve 16 dakikalık iki ses kaydında Graham, Akar zannettiği şakacıya, "Mümkünse bu görüşmeyi kazan-kazan yapmak istiyorum." diyor.

Bir önceki gün ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştüğünü ifade eden şakacı, iki ülke arasında ortak bir nokta bulmak gerektiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini müzakereci olarak belirlediğini ifade ediyor.

Graham ise Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini, bilakis Ankara ile serbest ticaret anlaşması yapmak istediğini belirtiyor.

'TÜRKİYE'Yİ F-35 PROGRAMINDA GÖRMEK İSTİYORUM'

Senatör Graham, ayrıca cumhuriyetçileri ikna ettiklerini ve Türkiye'nin S-400'leri uzak bir köşeye yerleştirmesiyle iki ülke arasındaki serbest ticaret görüşmelerine başlamayı umduklarını söylüyor.

Ülkeler arasındaki serbest ticaretin, Türk lirasını stabilize edeceğini anlatan Graham, "Türkiye S-400'leri kurarsa, başka ortaklarımız da almak isteyecek. Bu da ittifakımıza büyük baskı yapacaktır. Türkiye'yi F-35 programında görmek istiyorum ve bu S-400 konusunda da bir yol bulacağımızı umuyorum." diye konuşuyor.

Graham, Trump'ın kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp serbest ticaret anlaşması teklifini yapmasını istediğine dikkati çekiyor.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engellemeye çalıştığını anlatan Graham, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadeleye önemli ölçüde yardımcı olduğunu ve Türkiye ile müttefik olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

'YPG SİZİN İÇİN GERÇEK SORUN'

Graham, Akar diye konuştuğu şakacıya, Erdoğan'a kendisinin Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlayabileceğini iletmesini istiyor.

Ayrıca Senatör Graham, "Sizin YPG sorununuz gerçek bir sorun. Bunu Başkan Trump'a, Obama'nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şeyin ortaya çıkmasından korkuyorum. Şimdi Türkiye'nin Suriye'deki bu tehditten korunmasını sağlamamız gerekir. YPG sorunu konusunda sizi iyi anlıyorum. Başkan da aynı şekilde." diyor.

Türkiye'nin bölgede tehdit edilmemesi konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Graham, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin tekrar güçlü olmasını ve ülkenin F-35 programına döndüğünü görmek istediğini yineliyor.

İkinci telefon görüşmesinde ise Graham, Trump'la yaptığı Türkiye görüşmesinin detaylarını anlatıyor ve Trump'ın da büyük ölçüde kendisine katıldığını anlatıyor.

Graham, S-400 konusunun da Obama'nın hatası olduğunu ifade ediyor.

ABD'li senatör, Gülen (Fetullah Gülen) konusunu yakından takip eden Trump'ın, Halk Bank davasıyla da yakından ilgilendiğini kaydediyor. (AA)


PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Silahlarını bırakıp kaçtılar! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiSilahlarını bırakıp kaçtılar! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar şaka

En Çok Okunan Haberler

BMGK'da gündem Barış Pınarı Harekatı: ABD ve Rusya veto etti

BMGK'da gündem Barış Pınarı Harekatı: ABD ve Rusya veto etti

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İnanılmaz ceza! 421 gün hak mahrumiyeti

İnanılmaz ceza! 421 gün hak mahrumiyeti

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha: Önümüzde 3 seçenek var

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

ABD ve Rusya, BMGK'nın Türkiye'yi kınamasına onay vermedi

BMGK'da gündem Barış Pınarı Harekatı: ABD ve Rusya veto etti

Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Son dakika: Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.