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ABD'li senatörlerden 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 05:26 | Son Güncelleme

ABD'de çok sayıda Senatör, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı suçlayarak Riyad yönetimine karşı sert adımlar atılması çağrısı yaptı.

ABD'li senatörlerden 'Cemal Kaşıkçı' tepkisi

ABD'de çok sayıda senatör, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı suçlayarak Riyad yönetimine karşı sert adımlar atılması çağrısı yaptı.

Kongre'den Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, bugün katıldıkları televizyon programlarında Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

"SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATIŞININ DURDURULMASI MASADA OLMALI"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ben Sasse, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Suudilerin açıklaması gereken çok şey var. Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil tüm seçenekler masada olmalı." dedi.

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisinin önemli isimleri, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamayı yeterli bulmadıklarını belirterek, Suudi Arabistan'a daha sert tepki verilmesi çağrılarını sürdürdü.

Cumhuriyetçi Parti'nin Nebraska Senatörü Sasse, CNN televizyonunda katıldığı bir programda, Kaşıkçı'nın öldürülmesine tepki olarak, ABD'nin, Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurması çağrısında bulundu.

ABD'nin silah satışını kar amacıyla değil, ülkenin değerlerine inanan farklı ülkelerle ittifak kurmak için yaptığını savunan Sasse, "Suudilerin açıklaması gereken çok şey var. Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil tüm seçenekler masada olmalı." diye konuştu.

Sasse, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklama hakkında da "Suudilerin örtbas için ortaya koyduğu hikayeler karmaşık. Kazara çıkan bir arbede için yanınızda kemik testeresi getirmezsiniz." yorumunu yaptı.

"SUUDİLER BUGÜNE KADAR BAŞA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIĞIMIZ EN AHLAKSIZ HÜKÜMET"

Temsilciler Meclisinin New York Üyesi Peter King de ABC kanalında yaptığı açıklamada, Trump'ın, bir taraftan Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'daki stratejik değerinin farkında olurken, bir taraftan da Kaşıkçı'nın öldürülmesini güçlü bir şekilde kınaması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşananları vahşet olarak niteleyen King, "Suudi Arabistan'ın örtbas için uydurduğu hikaye ile yolumuza devam edemeyiz. Suudilerin bugüne kadar başa çıkmak zorunda kaldığımız en ahlaksız hükümet olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Bob Corker, CNN kanalına yaptığı açıklamada, Bin Salman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının bir parçası olduğunu söyledi.

"Benim düşünceme göre Muhammed Bin Salman bunun parçası, verdiği emir sonrasında bu kişi (Kaşıkçı) kasten öldürüldü." ifadesini kullanan Corker, Bin Salman'ın bu olayın bir parçası olduğunun ortaya çıkması durumunda uluslararası toplumun ortak bir tepki vermesi gerektiğini dile getirdi.

Corker, bu işin parçası olan herkese yaptırım uygulanmasını istedi.

NBC kanalına konuşan Demokrat Parti'den Senatör Richard Durbin de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisinin resmi olarak ülkesine yollanması gerektiğini belirtti.

"SUUDİ ARABİSTAN'A SERT BİR CEVAP VERMELİYİZ"

CNN kanalına konuşan Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Thom Tillis de Suudi Arabistan'a sert bir cevap vermeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bu olayın sonuna kadar takipçisi olmalıyız. Suudi Arabistan'da tepeden emir alınmadan böyle bir olaya kalkışılmaz. Sorumlu kişi bulunup, hesabı sorulmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimlerinden Lindsey Graham da "Beni, bu olayı Bin Salman'ın yaptırmadığına asla inandıramazsınız." diyerek, "Suudi Arabistan bir müttefikimiz. Fakat bu tavır normların dışındadır ve bu olaya karışanlar ortaya çıkarılmalıdır. Suudi Arabistan bir ülkedir, Bin Salman ise insan. Bu ikisini ayırt etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Demokrat Parti Temsilcisi Adam Schiff ise Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 2 ülke arasında gerileme neden olacağının altını çizerek, "Silah satışını durdurmalıyız ve askeri desteği çekmeliyiz. Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi ciddi bir şekilde gözden geçirmeliyiz." dedi.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

(AA)

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ABD abdli senatörler Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan silah satışı

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