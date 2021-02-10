ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu

Senatör Ron Wyden, Marco Rubio, John Thune, Charles Schumer, Richard Durbin ve Roger Wicker'ın imzaladığı mektupta Türkiye'de hükümetin muhaliflere ve gazetecilere yönelik baskıcı politikalar uyguladığı iddiasında bulunulurken, Erdoğan hükümetinin tüm uyarılara rağmen Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın aldığı vurgulandı.

Ron Wyden ve Marco Rubio tarafından hazırlanan mektup Cumhuriyetçi ve Demokratlardan toplamda 54 Senatörün imzasını taşıyor.

Mektupta ayrıca "ABD hükümetinin, müttefiklerle insan hakları ve demokrasi konusunda daha açık konuşmalı" denildi. Senatörler, Türkiye'nin dünyanın birçok farklı noktasında ABD ile müttefik halinde olduğunu da hatırlattı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara ile Batı arasında uzun süredir tartışma konusu olan ve yaptırımlara neden olan S-400 hava savunma sistemleri için Girit modelini önermiş ve "Sürekli kullanacağız diye bir şey yok" demişti.

Amerikan yönetiminin Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması üzerine Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasından sonra, üretici firma Lockheed Martin de Türkiye’nin parça üretiminden çıkarıldığını açıklamıştı.

