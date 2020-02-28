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ABD'li senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 23:01 | Son Güncelleme

ABD'li bazı Kongre üyeleri, Esed rejimi ile Rusya'nın saldırısı altındaki İdlib'de yaşanan insani kriz kapsamında Türkiye ile iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

ABD'li senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı

Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton ve Marco Rubio ile Demokrat Senatör Bob Menendez ve Temsilciler Meclisi Üyesi Steny Hoyer, İdlib'deki duruma ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

İdlib'deki insani krizden doğrudan Rusya ve Esed rejiminin sorumlu olduğunu belirten Cotton, "NATO ortağımız Türkiye, doğruyu yapıyor. Putin ve Esed, sözünü tutmalı ve katliama son vermeli." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞILMALIDIR"

Hoyer de Suriye'de ve İdlib'de yaşananları "korkunç bir felaket" olarak nitelendirdi. Hoyer, "Milyonlarca kadın ve çocuk için kaçacak yer kalmadı. ABD, sivilleri korumak adına Türkiye ile çalışmalıdır. Hızla harekete geçilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Birkaç gün önce Washington Post gazetesinde yayımlanan, Türkiye'nin Suriye'deki siviller için harekete geçen tek ülke olduğunun vurgulandığı yazıya atıfta bulunan Senatör Rubio da dün İdlib'den gelen şehit haberlerine dikkati çekti.

Rubio, "Türkiye Suriye'de büyük bir kayıp verdi. NATO ortağı, Rusya ile askeri bir çatışmanın eşiğinde." ifadesini kullandı.

"ABD İNSANİ SÜREÇ İÇİN ÖNCÜLÜK YAPMALI"

Senatör Menendez de Suriye'de soğuk hava nedeniyle çocukların hayatlarını kaybettiklerine dikkati çekerek, Esed rejimi, Rusya ve İran'ın Suriye'de tahmin edilenden daha fazla tahribata neden olduğunu belirtti.

Menendez, "ABD, BM ve müttefiklerimizin üzerinden gerçekçi bir politika ve insani süreç için öncülük yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Güney Carolina eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da geçen günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası topluma, İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısında bulunmuş, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullanmıştı.

Esed rejim güçlerinin dün İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Esed rejimi İdlib

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