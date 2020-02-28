ABD'li senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı

Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton ve Marco Rubio ile Demokrat Senatör Bob Menendez ve Temsilciler Meclisi Üyesi Steny Hoyer, İdlib'deki duruma ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

İdlib'deki insani krizden doğrudan Rusya ve Esed rejiminin sorumlu olduğunu belirten Cotton, "NATO ortağımız Türkiye, doğruyu yapıyor. Putin ve Esed, sözünü tutmalı ve katliama son vermeli." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞILMALIDIR"

Hoyer de Suriye'de ve İdlib'de yaşananları "korkunç bir felaket" olarak nitelendirdi. Hoyer, "Milyonlarca kadın ve çocuk için kaçacak yer kalmadı. ABD, sivilleri korumak adına Türkiye ile çalışmalıdır. Hızla harekete geçilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Birkaç gün önce Washington Post gazetesinde yayımlanan, Türkiye'nin Suriye'deki siviller için harekete geçen tek ülke olduğunun vurgulandığı yazıya atıfta bulunan Senatör Rubio da dün İdlib'den gelen şehit haberlerine dikkati çekti.

Rubio, "Türkiye Suriye'de büyük bir kayıp verdi. NATO ortağı, Rusya ile askeri bir çatışmanın eşiğinde." ifadesini kullandı.