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ABD'li senatörlerden Türkiye'ye küstah tehdit! "Ateşkes teklifi derhal kabul edilmezse yaptırım yasa tasarısı getireceğiz"

18.12.2024 19:10
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ABD'li Cumhuriyetçi senatör Graham ve Demokrat senatör Van Hollen, Türkiye’ye yaptırım yasa tasarısı tehdidi yaptı. CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, canlı yayında senatörlerin küstah tehdidi anlattı. Paksoy, senatörlerin Türkiye'nin eylemlerinin IŞİD'in yeniden dirilmesini önlemeye yönelik kritik misyonu tehdit ettiği uyarısında bulunduğunu aktardı. Paksoy, "Senatörler 'Türkiye ateşkes teklifini derhal kabul etmezse bu hafta yaptırım yasa tasarısı getireceğiz' diyorlar" dedi.

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye küstah tehdit! "Ateşkes teklifi derhal kabul edilmezse yaptırım yasa tasarısı getireceğiz"

ABD'li senatörlerden, Suriye ile ilgili Türkiye'ye küstah bir tehdit geldi. CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, canlı yayında son gelişmeleri aktardı.

CANLI YAYINDA AKTARDI

Paksoy şu ifadeleri kullandı:
"Demokrat Chris Van Hollen, biri de Cumhuriyetçi Lindsey Graham, aslında Lindsey Graham ve biz Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunduğunu aktarmıştık bu ekranlardan. Ancak şimdi bu iki senatör birleşti ve ortak açıklama yayınladı. Yani iki partili bir yaptırım tasarısını devreye sokacaklarını söylüyorlar. Çok tabii açık ve net bir tehdit bu Amerikan senatörlerinden. Diyorlar ki, ateşkes şartlarını Türkiye kabul etmezse biz yaptırım tasarısını kongreye getireceğiz. Peki ayrıntıları ne bu açıklamanın? Yani ne istiyorlar Türkiye'den? Neyi burada zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar?"

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PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELE BAŞLARINDAN MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞMÜŞLER

"Diyorlar ki, Türkiye destekli güçler Suriyeli Kürt ortaklarımıza, burada YPG, PKK terör örgütünden bahsediyorlar, Suriyeli Kürt ortaklarımıza yönelik saldırıları arttırarak IŞİD'in yeniden dirilmesini önleme misyonunu bir kez daha tehdit ediyor, diyor bunlar öne sürdükleri iddiada. Diyorlar ki, Suriye Milli Ordusu ve YPG, PKK arasındaki geçici ateşkes sona erdi, bu ateşkesin uzatılmasını Türkiye reddetti, ayrıca Kobani dedikleri aynen Arap'ta ve o bölgede askersizleştirilmiş silahsızlandırılmış bir bölge kabul edilmedi. Bunu Türkiye kabul etmezse bu hafta içerisinde bu yaptırım paketini kongreye getireceğiz oylama için diyorlar ve diyorlar ki, ayrıca şöyle ekliyorlar, Türkiye'nin ele alınabilecek bazı meşru güvenlik endişeleri olsa da bu gelişmeler bölgesel güvenliği baltalamaktadır ve ABD buna kayıtsız kalamaz."

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"Ayrıca bu açıklamanın niye şimdi geldiğini söyleyeyim. ABD'nin iki sanatörü YPG, PKK terörist elebaşı Mazlum Abdi ile telefonda görüşmüşler ve Mazlum Abdi telefonda bu sanatörlere bir manada ağlamış, bize saldırıyorlar, saldırıları durdurmuyorlar, ateşkes teklifimizi kabul etmiyorlar, ne olur yardım edin diye. Çünkü açıklamada şöyle söylüyor, biz telefonla görüştük ve Suriyeli Kürt ortaklarımıza desteğimizi bir kez daha yineledik, Türkiye bu şartları derhal kabul etmezse buranın altını çiziyorum, Türkiye bunları derhal kabul etmezse bu hafta 2019'da ortaklaşa sunduğumuz yasa tasarısına benzer şekilde iki partili yaptırım tasarısını kongreye getireceğiz."

"KABUL ETMEZSENİZ YAPTIRIM UYGULARIZ"

"Burada Cumhurbaşkanımıza, devletimize, Türkiye'nin silah alışlarına yani bu F-16'lar konusu da gündeme gelebilir, parasını yine başta ödediğimiz, tüm bunlara yaptırım, savunma sanayi alım satışlarına, bunların hepsine yaptırım getireceklerini söylüyorlar, sebebi de YPG, PKK'ya yapılan operasyonlar. Bunları bir süredir aktarıyorduk aslında Müslüman mutlaka burada kongre de devreye girecektir 2019 gibi diye, defalarca şunun altını çizmiştim, sanki aynı filmi yeniden yaşıyoruz, kongre de burada destek verecektir terör örgütüne diye, işte bunun biz en net örneğini, en net açıklamasını gördük. Gerçekten de bunu işleme koyacaklar mı, gerçekten bu yaptırım tasarısını koyacaklar mı bilmiyoruz ama Türkiye'ye burada bir sopa sallama olduğunu, bir parmak sallama olduğunu net olarak görebiliyoruz çünkü derhal terör örgütünün taleplerini kabul edin etmezseniz biz size yaptırım uygularız diyor Demokrat ve Cumhuriyetçi İki Sanatör."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri senatör
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