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ABD'li senatörün Putin'e suikast çağrısına Rusya'dan sert yanıt

05.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Putin için suikast çağrısı yapması gündem yaratırken, ABD'li Senatöre Kremlin'den yanıt geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Graham’ın Putin’in öldürmesini isteyen sözlerine tepki göstererek, senatörün akıl sağlığını sorguladı.

ABD'li senatörün Putin'e suikast çağrısına Rusya'dan sert yanıt

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleme çağrısı geldi. Graham paylaşımlarında, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulundu.

PUTİN'E SUİKAST ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Sosyal medya hesabı Twitter'dan iki mesaj yayımlayan Graham; ilkinde, "Rusya'da bir Brütüs yok mu? Rus ordusunda başarılı bir 'Albay Stauffenberg' yok mu? Bunun sona ermesinin tek yolu Rusya'daki birinin bu adamı ortadan kaldırması. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz" dedi.

'BUNU SADECE RUS HALKI YAPABİLİR'

İkinci bir mesaj daha paylaşan ABD'li senatör; "Bunu sadece Rus halkı yapabilir. Söylemesi kolay ama yapması zor. Hayatınızın geri kalanında karanlıkta yaşamak, dünyanın geri kalanından yoksulluk içinde tecrit edilmek istemiyorsanız, bunun için adım atmalısınız" ifadelerini kullandı.

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KREMLİN'DEN ÇOK SERT YANIT

Graham'ın bu sözlerine Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan yanıt gecikmedi. Graham’ın Putin’in öldürmesini isteyen sözlerine atıfta bulunan Peskov, senatörün akıl sağlığını sorguladı ve sarhoş olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü sözlerinin devamında ise, “Maalesef, böylesine aşırı gergin bir atmosferde, Rus düşmanlığının histerik bir tırmanışı var, Bu günlerde herkes ayık kalmayı başaramıyor, hatta çoğu aklını yitiriyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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