ABD'li şirket, 1500 dolar karşılığında 'şekerleme yapacak' denekler arıyor

ABD merkezli uyku araştırmaları şirketi 'Each Night' bir ay boyunca uyuyarak araştırmaya katılacak kişiler aradığını ve seçilen kişilere 1500 dolar ödeneceğini açıkladı.

Uyku ve 'şekerlemenin' motivasyon, hafıza ve üretkenlik üzerinde etkilerinin inceleneceği araştırmada, 'Uyku eleştirmeni' adı verilen katılımcıların deneyimleriyle ilgili soruları yanıtlamak için uykudan önce ve sonra bir video görüşmesine katılmaları gerekecek.

31 Mayıs'a kadar başvurulabilecek iş için aranan en temel özellik ise iyi derecede İngilizce bilmek.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise şekerleme dürtüsünün genetik olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, gün içinde şekerleme yapma eğilimini yöneten düzinelerce gen bölgesini keşfetti ve insanların şekerleme yapmaktan keyif almalarını sağlayacak bazı genetik özellikleri paylaştıklarını tespit etti.

'YETİŞKİN İNSANLARDA AKDENİZ KÜLTÜRLERİNDE YAYGIN'

Harvard'a bağlı Massachusetts General Hospital'daki (MGH) Harvard Investigators liderliğindeki bir ekip tarafından yapılan çalışmada, "Yetişkin insanlarda, gündüz uykuları Akdeniz kültürlerinde ve ABD'de oldukça yaygındır" ifadelerine yer verildi.

MGH Genomik Tıp Merkezi'nden Hassan Saeed Dashti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuklamak biraz tartışmalı bir konu" derken, şekerlemelerinin uzun süredir kültürün bir parçası olduğu İspanya gibi bazı ülkelerde artık bu alışkanlığın sona ermeye başladığını söyledi.

ABD'deki bazı şirketler ise gündüz uykularını üretkenliği artırmanın bir yolu olarak görüyor.

