HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD’li şirketten bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye

ABD’li şirketten bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye

20.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline, yeniden faaliyete geçmek için bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon fidye ödediklerini doğruladı.

ABD’li şirketten bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye

ABD'nin en büyük boru hattını yöneten Colonial Pipeline adlı şirketin bilgisayarlarına sızan korsanlar, akaryakıt transferinin devre dışı kalmasına neden olarak, ülkede kriz yarattı. Konuyla ilgili Colonial Pipeline'ın yeniden faaliyete geçmesi için bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödendiği iddia edildi. O iddiaya ilişkin açıklama Colonial Pipeline şirketinden geldi. 

FİDYEYİ ÖDEMEYE KARAR VERDİK

Colonial Pipeline CEO'su Joseph Blount, şirkete yönelik fidye yazılımı saldırısından saatler sonra Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 4.4 milyon dolar fidye ödemeye karar verdiklerini söyledi. Blount, fidyenin ödenmesi için yetki vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, hasarın boyutunun bilinmediğini ve boru hattının sistemlerini devreye alınmasının ne kadar süreceğinden emin olmadığını belirtti. FBI, Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

Colonial Pipeline

Fiyatlar fırladı! ABD'de siber saldırı sonrası petrol sıkıntısıFiyatlar fırladı! ABD'de siber saldırı sonrası petrol sıkıntısı

NE OLMUŞTU?

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri, siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapandı. Houston kentinden New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.  ABD’de birçok eyalette yakıt sıkıntısı yaşanmıştı. 

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Bir döneme damgasını vurdu! Fişi çekiliyorBir döneme damgasını vurdu! Fişi çekiliyor
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.