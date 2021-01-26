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  4. ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

26.01.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

ABD’nin Nevada eyaletinde yaşayan ve sosyal medya influencer’ı olan Avustralyalı 36 yaşındaki Kayla Lavende, 90 kilo verdi. Genç kadın, aşırı kilolarından dolayı uçakta iki koltuk bileti almak zorunda kalınca kilo verme kararı verdiğini açıkladı.

Sosyal medya influencer’ı olan Avustralyalı genç kadın Kayla Lavende, 90 kilo vererek hayranı olduğu Barbie bebeklerine benzedi.

Lavende, uçakta kilolarından dolayı bir yerine iki koltuk almak zorunda kalınca kilo verme kararını verdiğini ifade etti. 154 kilodan 64 kiloya düşen genç kadın, 2 yıl boyunca diet ve spor yaptığını belirtti.

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Plastik oyuncak Barbie'ye olan hayranlandığından bahseden Kayla, ikonik oyuncak bebeğe olan takıntısının çocukken başladığını söyledi. Lavende basına yaptığı açıklamada, “Barbie olmak istediğimden değil ama bana her zaman ilham verdi” dedi. (DHA)

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