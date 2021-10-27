HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD'li teknoloji devleri gelirlerini artırdı

ABD'li teknoloji devleri gelirlerini artırdı

27.10.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Twitter bu yılın temmuz-eylül döneminde gelirlerinin arttığını duyurdu.

ABD'li teknoloji devleri gelirlerini artırdı

Mali takviminde temmuz-eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 45,3 milyar dolara ulaştı. Microsoft 2020'nin temmuz-eylül döneminde 37,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Böylece, Microsoft'un geliri 2018'den bu yana en hızlı yükselişi gösterdi.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 48 artarak 20,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 13,9 milyar dolar olmuştu.

Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 1,82 dolardan 2,71 dolara yükseldi.

Microsoft, tarihin en büyük DDoS saldırısını püskürttüMicrosoft, tarihin en büyük DDoS saldırısını püskürttü

ALPHABET'TEN REKOR KAR

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı.

Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 65,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 46,2 milyar dolar gelir açıklamıştı. Arama devinin ana kuruluşu, 14 yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetti.

Alphabet'in net karı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68,4 artışla 18,9 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 11,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın temmuz-eylül döneminde 16,40 dolar olan hisse başına karı ise bu senenin aynı döneminde 27,99 dolara çıktı. Böylece Alphabet, bu dönemde elde ettiği karla rekor kaydetti.

Alphabet Q3'te Google reklam gelirleriyle rekor kâr ettiAlphabet Q3'te Google reklam gelirleriyle rekor kâr etti

TWITTER ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ZARAR AÇIKLADI

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter da temmuz-eylül dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 1,28 milyar dolara çıktı. Şirket 2020'nin üçüncü çeyreğinde 936,2 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 537 milyon dolar zarar etti. Twitter, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık 29 milyon dolarlık kar açıklamıştı.

Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 artarak 211 milyona ulaştı.

Twitter'ın yapay zekası 'sağcı' çıktıTwitter'ın yapay zekası 'sağcı' çıktı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Squid Game Elon Musk neden gündem oldu?Squid Game Elon Musk neden gündem oldu?
Anahtar Kelimeler:
Microsoft
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Biden'ın adayı Ankara'ya büyükelçi olarak atandı

Biden'ın adayı Ankara'ya büyükelçi olarak atandı

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

THY duyurdu! Sudan'a yapılacak seferler iptal edildi

THY duyurdu! Sudan'a yapılacak seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.