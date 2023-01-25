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ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, bilançosunu açıkladı: Dikkat çeken düşüş!

25.01.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mali takviminde ekim-aralık dönemini ikinci çeyrek olarak kabul eden ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, bilançosunu açıkladı. Buna göre Microsoft'un net karında düşüş yaşandı. Şirketin net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, bilançosunu açıkladı: Dikkat çeken düşüş!

Mali takviminde ekim-aralık dönemini ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin geliri geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 52,7 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in temmuz-eylül döneminde 51,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

"O ZAMANDAN BU YANA EN DÜŞÜK GELİR ARTIŞI"

Şirket, söz konusu dönemde Haziran 2016'da sona eren çeyrekten bu yana en düşük gelir artışını kaydetti.

Microsoft

Microsoft'un net karı ise aynı dönemde yüzde 12 azalarak 16,4 milyar dolara geriledi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 18,8 milyar dolar olmuştu.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 2,48 dolardan 2,20 dolara indi.

Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar! Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar!

İŞTEN ÇIKARMA KARARI ALMIŞTI

ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçen hafta 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurarak, şirketin 8 yılı aşkın süredir en büyük işten çıkarma kararını almıştı.

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, konuya ilişkin şirket çalışanlarıyla paylaştığı yazıda, müşterilerin dijital harcamalarını optimize ettiğini belirterek, "Ayrıca, dünyanın bazı bölgeleri resesyonda olduğu ve diğer bölgeler de resesyon beklediği için her sektördeki ve coğrafyadaki kuruluşların temkinli davrandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA)

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Microsoft abd bilanço

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