ABD'li teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı! Dikkat çeken artış

Apple, Microsoft ve Alphabet, bu yılın nisan-haziran dönemine ait bilançolarını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 81,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 59,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 11,3 milyar dolar olan net karı da bu senenin aynı döneminde 21,7 milyar dolara yükselerek yüzde 93 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 0,65 dolardan 1,30 dolara çıktı.

iPHONE SATIŞLARI YÜZDE 50 ARTTI

Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla artış gösterdi. Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yaklaşık yüzde 50 artarak 39,6 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 12 artışla 7,4 milyar dolara yükseldi.

Mac satışları da aynı dönemde yüzde 16 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

MICROSOFT'UN GELİRİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Mali takviminde nisan-haziran dönemini 4'üncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft da bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 46,2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemdeki geliriyle beklentileri geride bırakan Microsoft, 2020'nin nisan-haziran döneminde 38 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 47 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 11,2 milyar dolar olmuştu. Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 1,46 dolardan 2,17 dolara yükseldi.

ALPHABET'İN İKİNCİ ÇEYREK GELİRİNDE YÜZDE 62'LİK ARTIŞ

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı. Buna göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 61,9 milyar dolara çıktı. Beklentilerin üzerinde gelir elde eden şirket, 2020'nin aynı döneminde 38,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in net karı ise ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 166 artışla 18,5 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 6,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 10,13 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 27,26 dolara çıktı.

(AA)

