ABD'li Tümgeneral dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

"Rusya sizi orada test mi ediyor" sorusuna ise Grynkewich, "Rusların (Suriye'de) bizi her zaman test ettiklerini düşünüyorum." diye karşılık verdi.

ABD'li Tümgeneral, Rusya ile Suriye'de birçok noktada karşı karşıya geldiklerini ve Rusya'nın ABD kuvvetlerinden uzak durması çağrısını yenilediklerini ifade etti.

Bölgede Rusya ile koalisyon kuvvetleri arasında Haseke'de yaşanan küçük çaplı çatışmalara değinen Grynkewich, son zamanlarda bölgede olmadığını ifade ederek, bu konuda detay vermekten kaçındı.

Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, örgütün yeniden toparlanmaya çalıştığını öne sürdü.

AA muhabirinin, "Suriye'nin kuzeydoğusunda karadaki pozisyonlarınızda bazı değişiklikler oldu. Hava operasyonlarınız da bu ölçüde değişiklik gösterdi mi ya da Fırat'ın doğusunun tamamında hava hakimiyetinizin olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna Tümgeneral Grynkewich, "Havadaki varlığımız, karadaki varlığımızla bire birdir. Dolayısıyla, sizin tabirinizle, hava operasyonlarımızda kara operasyonlarımıza uyumlu olarak değişiklik oldu. Orada amacımız, Amerikan ve koalisyon kuvvetlerinin tepesinde Amerikan veya koalisyon hava unsurlarından başka birilerinin hava unsurlarının dolaşmamasını sağlamaktır." yanıtını verdi.

YPG/PKK'lı teröristler de 2 gün önce, Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderilen Rus konvoyunun Kamışlı ilçesinde yolunu keserek, bölgeye ulaşmasını engellemişti. Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek, Malikiye ilçesinin Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı havaalanına yönelmişti.

Son zamanlarda Rus savaş uçaklarının Fırat'ın doğusuna geçtiğini hatırlatan muhabirin, "2015 yılında Rusya ile imzalanan Kuvvetlerin Güvenlik Ayrışması Mutabakatında bir değişiklik mi oldu yoksa siz teamül olarak Rus uçaklarının Fıratın doğusuna geçmesine izin mi veriyorsunuz?" sorusuna ABD'li komutan şu yanıtı verdi.

"Rusya ile kuvvetlerin ayrışması amacıyla önemli bir iletişimimiz var orada. Onlarla zaman içerisinde üzerinde çalıştığımız ve tam olarak tarihini hatırlamıyorum ancak geçtiğimiz son baharda yenilediğimiz kuvvetlerin ayrışmasına ilişkin protokollerimiz var. Ruslara bu protokollere uyma çağrısı yapıyoruz. Bazen uyuyorlar bazen uymuyorlar. Ancak onlara mesajımız provokatif adımlardan kaçınalım, profesyonel olarak kuvvetlerin ayrıştıralım şeklindedir. Görevimiz kuvvetlerimizin tepesinde hava üstünlüğümüzü sağlamaktır ve bunu da yaptığımız konusunda güvenim tam."

"Yeniledik derken, Ruslara Fırat'ın doğusunda uçma izni verdiniz mi yani?" sorusuna ise Grynkewich, Ruslarla ayrışma protokollerini kullandıklarını ve duruma göre Rusların bazı bölgelerde hava faaliyeti yapmaya izin verdiklerini söyledi.