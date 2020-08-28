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  4. ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın Nevada’daki tesisi siber saldırıya uğradı

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın Nevada’daki tesisi siber saldırıya uğradı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, bu hafta içerisinde adı açıklanmayan bir şirkete siber saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu şirketin, Elon Musk’a ait Tesla şirketi olduğu ortaya çıktı.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın Nevada’daki tesisi siber saldırıya uğradı

ABD Adalet Bakanlığı, bu hafta içerisin de adı açıklanmayan bir şirkete siber saldırı düzenlendiğini ve FBI’ın bu saldırıyı engellediğini açıkladı. Siber saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle de bir Rus vatandaşı gözaltına alındı. Tesla şirketinin haberlerini yayınlayan internet sitesi Teslarati’nin haberinde, siber saldırıya uğrayan şirketin Nevada eyaletindeki Tesla tesisi olduğu belirtildi.

“BU CİDDİ BİR SALDIRIYDI”

Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı doğruladı. Musk, “Bu ciddi bir saldırıydı” ifadelerini kullandı.

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