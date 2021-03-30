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ABD'li uzmandan korkutan Kovid-19 uyarısı

30.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky'den artan Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarı gibi bir açıklama geldi. Walensky, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var" dedi.

ABD'li uzmandan korkutan Kovid-19 uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var. Ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum" dedi.

Walensky, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibinin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede vakaların yeniden artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Aşılama çabalarının hız kazanmasına rağmen yükselen vaka sayılarına dikkati çeken Walensky, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var. Ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum" diye konuştu.

Buna karşı harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Walensky, "Şu anda eyleme geçmeme lüksümüz yok" görüşünü paylaştı.

Walensky, vakalara bağlı olarak hastaneye yatan hasta sayısında da artış yaşandığına işaret ederek, "Ülkemizin aşılamada alacak çok yolu var. Lütfen virüs önlemlerine bir süre daha uyalım" uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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