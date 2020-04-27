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  4. ABD’li uzmanlar açıkladı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri

ABD’li uzmanlar açıkladı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs belirtileri listesine altı yeni semptom daha eklediğini açıkladı.

ABD’li uzmanlar açıkladı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri

Covid-19 hastalığının semptomları listesine üşüme, üşüyerek sürekli titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve tat ya da koku duyusunun kaybolması da eklendi. Listede daha önce ateş, öksürük ve nefes darlığı olmak üzere üç semptom yer alıyordu.

CDC'nin yaptığı değişiklikler, Covid-19 hastalarını tedavi eden doktorların gözlemlerini yansıtıyor. Doktorlar ve araştırmacılar, hastalığı ağır geçirenlerin ortak özelliğinin solunum yolların sıkıntı yaşaması olduğunu belirtirken, diğer semptomların ise kişiden kişiye farklılık gösterdiğine dikkat çekiyor.

KOKU VE TAT DUYGUSUNU KAYBEDENLER ARTIYOR

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, son dönemde, ABD'de hastanelerde tedavi gören bazı hastaların ateşinin yükselmediği ya da zaman içerisinde düşerek, yerini titreyerek üşümeye bıraktığı gözlemlendi. Ayrıca, koku ve tat duygusunu kaybettiğini söyleyen hastaların sayısı da artış gösteriyor.

DSÖ’YE GÖRE EN BELİRGİN SEMPTOMLAR: ATEŞ, KURU ÖKSÜRÜK, BİTKİNLİK

CDC'nin hazırladığı yeni liste, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre farklılık içeriyor. DSÖ’nün web sitesinde Covid-19 hastalığının en belirgin semptomları ateş, kuru öksürük ve bitkinlik olarak sıralanıyor.

DSÖ, konuyla ilgili “Bazı hastalarda ağrı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı veya ishal gibi durumlarda görülebiliyor. Bu semptomlar genellikle hafif ve kademeli olarak artış gösteriyor” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs

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