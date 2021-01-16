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ABD'li uzmanlardan korkutan 'mutasyon' uyarısı

16.01.2021 00:09 | Son Güncelleme:
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ABD'li uzmanlardan korkutan 'mutasyon' uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ilk kez ortaya çıkan yeni bir türünün marta kadar ülkeyi etkisi altına alabileceği uyarısında bulundu.

CDC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi Kovid-19 önlemlerinin artırılmaması durumunda virüsün daha bulaşıcı türünün ülkede hızla artabileceği belirtildi.

Açıklamada, "B.1.1.7" olarak adlandırılan yeni Kovid-19 türünün 12 eyaletteki 76 kişide tespit edildiği, ancak gerçek rakamın daha fazla olabileceği aktarılarak, bu durumun vaka ve ölü sayısının çok yüksek seyrettiği ülkede ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Virüsün yeni türünün çok daha bulaşıcı olduğu hatırlatılan açılamada, sağlık hizmeti sağlayıcılarının gelecek haftalarda daha büyük artışlar için hazırlıklı olması tavsiyesinde bulunuldu.

CDC'nin ülkedeki mevcut salgın durumu üzerinden yaptığı modellemeye göre, yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu hesaba katıldığında yeni türün mart itibarıyla ABD'de görülecek enfeksiyonların en baskın kaynağı haline geleceği bildirildi.

"YENİ TÜRDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Öte yandan New York Times'a konuşan CDC Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Yardımcısı Dr. Jay Butler, Kovid-19'un yeni türünden derin endişe duyduklarını belirterek, "İnsanları, salgının bitmediği ve mücadeleyi bırakmamaları konusunda uyarıp alarma geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 verilerini derleyen "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de vaka sayısı 24 milyona, can kaybı da 400 bine yaklaştı. (AA)


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