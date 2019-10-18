Ateşkese rağmen Türkiye'ye yaptırımlar masada

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD ile anlaşarak Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği "güvenli bölgeden" Kürtlerin çıkışına izin vereceğini açıklamasından kısa bir süre önce Türkiye'ye "elini kolunu bağlayacak" yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili yasa tasarısı teklifi sunmuştu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nden Eliot Engel yaptırımlardan vazgeçmek için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Engel "Ateşkes olması mutluluk verici. Bu iyi bir işaret ancak bu ateşkesin ne kadar devam edeceğini ya da tam olarak ne anlama geldiğini görmek için biraz zamana ihtiyaç var" dedi.

Yasa tasarısı Türk yetkililere yaptırımlar getirmesini, NATO üyesi Türkiye ile ABD askeri işbirliğinin durdurulmasını ve Rus S-400 füze savunma sistemleri alınmasına ilişkin yaptırımların yürürlüğe alınmasını içeriyor.

Dış İlişkiler Senatosu'nun liderleri ve Temsilciler Heyeti Dış İlişkiler Komiteleri de iki partinin de desteğini alan ve aşağı yukarı aynı yaptırımları içeren yaptırım paketlerini açıkladılar.