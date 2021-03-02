HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li vekillerden "Muhammed bin Selman'a da yaptırım uygulansın" tasarısı

ABD'li vekillerden "Muhammed bin Selman'a da yaptırım uygulansın" tasarısı

02.03.2021 07:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'li vekillerden "Muhammed bin Selman'a da yaptırım uygulansın" tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekil, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a da (MBS) yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sundu.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tom Malinowski, James McGovern ve Andy Kim, Meclis Genel Kuruluna "Suudi Arabistan Ağır İnsan Hakları İhlalleri Sorumluluk Yasası" başlıklı bir tasarı sunduklarını açıkladı.

Tasarıda, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı raporda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden açık bir şekilde MBS'nin sorumlu olduğunun belirtildiği, dolayısıyla onun da yaptırım listesine alınması gerektiği vurgulandı.

Vekillerin tasarısında, Kaşıkçı cinayetine karıştığı belirtilen ve DNI raporunda adı geçen MBS dahil herkesin aynı yaptırımlara tabi olması gerektiği, bu bağlamda Veliaht Prensin de ABD vizesi almasının engellenmesi gerektiği kaydedildi.

Tasarıda ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'a sattığı silahların kullanımının ABD yasalarına uygun olup olmadığı konusunda düzenli olarak Kongrenin bilgilendirilmesi gerektiği maddesi de yer aldı.

Son Dakika! ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdiSon Dakika! ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

Tasarının yasalaşması için önünde uzun bir yol olsa da Joe Biden yönetiminin MBS'ye yaptırım uygulamama kararının hemen arkasından Kongrede aksi yönde adımların ortaya çıkmasının önemine dikkat çekiliyor.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edilmesi, ardından aynı şekilde Senatoda onaylanması ve Başkan Biden'ın imzalaması gerekiyor.

DNI'ın cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş, ancak Biden yönetimi MBS'ye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında MBS'ye yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Biden'a çok sert çağrı: Sözünü tutBiden'a çok sert çağrı: Sözünü tut
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?Trendyol destek hattına nasıl erişilir?
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Washington Post'tan Biden yönetimine Kaşıkçı cinayeti konusunda 'sözünü tut' çağrısı

Biden'a çok sert çağrı: Sözünü tut

Darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Paşinyan'dan sert sözler

Özür diledi! İşte Paşinyan'a göre yaşananların sorumlusu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.