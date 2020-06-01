ABD'li yağmacılar Apple'dan gelen mesaj ile neye uğradıklarını şaşırdılar!

ABD'deki protestolarda gerilim iyice tırmanıyor. Birçok mağazayı yağmayan protestocular, Apple'ın çeşitli lokasyonlarda bulunan Apple Store mağazalarını da hedef aldı. Mağazalardaki iPhone, iPad ve MacBook cihazları alıp kaçan ve mağazaya da zarar veren kişiler, iPhone'ları rahatça kullanabileceklerini sanıyorlardı. Nitekim sonuç buradaki haberimizde de bahsettiğimiz gibi oldu.

APPLE'DAN LÜTFEN GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Bir protestocunun paylaşımına göre Apple, Walnut Street'teki Apple Store mağazasının yağmalanması sonucu alınan iPhone'lara bir mesaj gönderdi. Mesajda 'Lütfen Apple Walnut Street'e geri dönün' yazan Apple, telefonun bloke edildiğini, takip edildiğini ve yetkili mercilerin uyarıldığını da belirtti. Yani yağmacıların bu iPhone'ları kullanması imkansızdı.

Nah son I swear to god I’d be heated ???????????? pic.twitter.com/RoFxHV1lLm — josh (apex male) (@onlyfanobtainer) May 31, 2020

CAYDIRICILIĞI ARTTIRIYOR

Apple'ın güvenlik önlemi gördüğünüz gibi işe yaramış gibi. Bu önlemler kapsamında iPhone'ların mağazadan dışarıya çıkarılması durumunda cihazlar adım adım takip ediliyor. Böylece herhangi bir hırsızlık olayında caydırıcılık arttırılıyor. Şimdi gözler göstericilerde ve Walnut Street'teki mağazada.

