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ABD'li yağmacılar Apple'dan gelen mesaj ile neye uğradıklarını şaşırdılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

ABD'deki protestolar sırasında Apple Store mağazasını yağmalayan protestocular, iPhone telefonları çalıp kaçtı. Bir protestocunun Twitter'daki paylaşımına göre Apple ise Apple Store'dan çalınan iPhone'lara sürpriz bir mesaj gönderdi. Gelen mesajla yağmacılar hayatının şokunu yaşadı.

ABD'li yağmacılar Apple'dan gelen mesaj ile neye uğradıklarını şaşırdılar!

ABD'deki protestolarda gerilim iyice tırmanıyor. Birçok mağazayı yağmayan protestocular, Apple'ın çeşitli lokasyonlarda bulunan Apple Store mağazalarını da hedef aldı. Mağazalardaki iPhone, iPad ve MacBook cihazları alıp kaçan ve mağazaya da zarar veren kişiler, iPhone'ları rahatça kullanabileceklerini sanıyorlardı. Nitekim sonuç buradaki haberimizde de bahsettiğimiz gibi oldu.

APPLE'DAN LÜTFEN GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI

Bir protestocunun paylaşımına göre Apple, Walnut Street'teki Apple Store mağazasının yağmalanması sonucu alınan iPhone'lara bir mesaj gönderdi. Mesajda 'Lütfen Apple Walnut Street'e geri dönün' yazan Apple, telefonun bloke edildiğini, takip edildiğini ve yetkili mercilerin uyarıldığını da belirtti. Yani yağmacıların bu iPhone'ları kullanması imkansızdı.

CAYDIRICILIĞI ARTTIRIYOR

Apple'ın güvenlik önlemi gördüğünüz gibi işe yaramış gibi. Bu önlemler kapsamında iPhone'ların mağazadan dışarıya çıkarılması durumunda cihazlar adım adım takip ediliyor. Böylece herhangi bir hırsızlık olayında caydırıcılık arttırılıyor. Şimdi gözler göstericilerde ve Walnut Street'teki mağazada.

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