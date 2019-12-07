ABD: 'Libya'daki İHA'mızı Rus Savunma Sistemi Düşürdü'

ABD, geçen ay Libya’nın başkenti Trablus yakınlarında kaybolduğu bildirilen insansız hava aracının, Rusya hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü öne sürdü. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), kendilerine ait İHA’nın silahsız olduğunu bildirdi.

AFRICOM komutanı General Stephen Townsend, hava savunma sistemleri operatörlerinin İHA'ya ateş açmadan önce ABD tarafından kontrol edildiğini bilmediklerini düşündüğünü söyledi. Townsend, “Fakat şu an kime ait olduğunu biliyorlar ve iade etmeyi reddediyorlar. İHA'nın nerede olduğunu bilmediklerini söylüyorlar ama ben buna inanmıyorum” dedi.

ABD’ye göre hava savunma sistemlerini ya Rus ordusu için çalışan paralı askerler ya da Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu yönetiyordu ve İHA’nın Hafter karşıtı güçlere ait olduğunu sanmışlardı.

Rus paralı askerlerinin Hafter adına hareket ettiği iddiaları arasında İHA’nın düşürülmesinin doğrulanması, Moskova’nın Libya’da artan gücünü de ortaya koyabilir. Öte yandan Libya’nın uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden bir yetkili Reuters haber ajansına konuştu. Yetkili de Rus paralı askerlerinin olaydan sorumlu olduğunu söyledi.