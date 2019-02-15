"ABD Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlikten endişeli"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlik ve bölgedeki petrol sahasının kapatılarak Libya halkının hayati önemdeki ekonomik kaynaklardan mahrum bırakılması konusunda endişe duyduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Libya'nın güneyinde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, bölgedeki Şerare Petrol Sahası'ndaki çalışmaların Libya halkının yararı için bir an önce başlaması gerektiğini belirten Palladino, Libya Ulusal Petrol Kurumu çalışanlarının güvenliğinin garanti altına alınması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

Libya'nın petrol ve petrolden elde ettiği gelirin ülke halkına ait olduğunu vurgulayan Palladino, şunları kaydetti:

"ABD, Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlik ve bölgedeki petrol sahasının kapatılarak Libya halkının hayati önemdeki ekonomik kaynaklardan mahrum bırakılması konusunda endişe duyuyor. Libya Ulusal Petrol Kurumunun çalışmalarını engelsiz bir şekilde sürdürmesine izin verilmesi gerektiğini ve bu hayati Libya kaynaklarının BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, Libya Ulusal Petrol Kurumunun münhasır kontrolü altında ve Ulusal Anlaşma Hükümetinin gözetiminde kalması gerektiğini yineliyoruz."