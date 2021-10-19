“ABD Liderliğine Onay Biden Döneminde Toparlandı”

Merkezi başkent Washington’da bulunan Gallup, küresel liderliğine ilişkin hazırladığı “Dünya Liderleri Değerlendirmesi: 2021 ABD, Almanya, Çin ve Rusya” adını taşıyan raporunda, Joe Biden’ın başkanlığının ilk altı ayında ABD liderliğinin dünya gözündeki imajının büyük ölçüde yeniden tesis edildiği tespitine yer verdi.

Raporda ABD’nin liderliğine verilen onayın önde gelen küresel ortak ve müttefik ülkelerde yeniden toparlandığı sonucuna varıldı.

Gallup’un geçtiğimiz yıl yaptığı ankete göre, bir önceki başkan Donald Trump yönetiminin son yılında ABD’nin liderliğine verilen onay yüzde 30’la en düşük seviyeye gerilemişti.

Gallup, 2021 verilerinin henüz tamamlanmadığı; ancak Ağustos ayı başı itibariyle 46 ülkeden gelen verilere göre ABD’nin liderliğine verilen onayın yüzde 49’a yükseldiği belirtildi.

Ankete göre, ABD’nin liderliğine verilen onayın üç ülkede düştüğü gözlemlendi. Rusya’da ABD liderliğine verilen onay yüzde 18’den yüzde 13’e; Sırbistan’da yüzde 20’den yüzde 16’ya; Benin’de de yüzde 54’ten yüzde 50’ye düştü.

ABD’nin liderliğine verilen onayın bazı Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz yıla kıyasla yükseldiği, bu oranın Portekiz’de 52, Hollanda’da 45, İsveç’te de 41 puan arttığı görülüyor.

Gallup anketine göre, ABD’nin liderliğine onay Kanada’da yüzde 17’den yüzde 55’e yükseldi; Almanya, İtalya, Fransa ve Japonya’da da çift haneli artışlar gözlendi.

Veri analiz şirketi Gallup, Trump ve Biden yönetimlerinde ABD’nin dünyayla diyalog ve ilişkileri konusunda farklı yaklaşımlara dikkat çekti.

Eski Başkan Trump’ın “Önce Amerika” politikaları yönündeki tercihini öne çıkardığı; Başkan Biden ise diğer ülkelerle daha yakın çalışmayı amaçladığı belirtildi.

Ankete ilişkin açıklanan raporda, “Bu sözler ve eylemler muhtemelen ABD’nin uzun süredir müttefiki olan ülkelere ve genel olarak uluslararası topluma yeniden güven verdi. Bu durum 2021 yılının ilk yarısında veri toplanan 46 ülke ve bölgenin çoğunda onay oranlarında yaşanan artışın açıklanmasını sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin liderliğine onay yeni dönemde toparlanmış olsa da ankete göre Amerika diğer ülkelerle kıyaslandığında bazı bölgelerde hala geride.

Gallup yaptığı ankette katılımcılara ABD, Almanya, Çin ve Rusya’nın liderliğini onaylayıp onaylamadıklarını sordu. Avrupa, Asya ve Latin Amerika’dan ankete katılanların verdiği cevaplarda Almanya ilk sırayı aldı. ABD yüzde 53’le yalnızca Afrika’da Almanya’nın önünde yer aldı. Afrika’da Almanya’nın liderliğine verilen onay ise yüzde 49’da kaldı.

