ABD'lilerin tercihi Çağatay Ulusoy oldu! Hakan: Muhafız ilk 10’da

Netflix, ABD'de en çok izlenen dili İngilizce olmayan dizilerini ve filmlerini açıkladı. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı Hakan: Muhafız dizisi 10. sırada yer aldı.

Liste platformdaki ilk 4 haftasında diziden veya filmden en az iki dakika izleyen Amerikalıları dahil ediyor. Tüm içerikleri kapsayan listede birden fazla sezonu dizilerin en fazla izleyici çeken sezonu dikkate alındı. Netflix'in iki listesinde de yeni içeriklerin daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

DİZİLERDE ALMAN FİLMLERDE İSPANYOL YAPIMLAR TERCİH EDİLMİŞ

Diziler listesinde zirvede ilk sezonuyla ekrana gelen Barbarians yer alırken onu üçüncü sezonlarıyla final yapan The Rain ve Dark izledi. Filmlerde ise zirvede İspanya yapımı The Platform bulunuyor.

ABD’DE EN ÇOK İZLENEN ULUSLARARASI DİZİLER

1- Barbarians (Almanya)

2- The Rain (Danimarka)

3- Dark (Almanya)

4- La Casa de Papel (İspanya)

5- Dark Desire (Meksika)

6- Ragnarok (Norveç)

7- Always a Witch (Kolombiya)

8- To the Lake (Rusya)

9- The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods (Japonya)

10- The Protector (Türkiye)

ABD’DE EN ÇOK İZLENEN ULUSLARARASI FİLMLER

1- The Platform (İspanya)

2- Lost Bullet (Fransa)

3- Rogue City (Fransa)

4- #Alive (Güney Kore)

5- Ip Man 4: The Finale (Hong Kong)

6- Kidnapping Stella (Almanya)

7- Cuties (Fransa)

8- The Crew (Fransa)

9- The Paramedic (İspanya)

10- Freaks: You’re One of Us (Almanya)