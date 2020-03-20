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ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın Kovid-19 ile mücadelesinden memnun

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi insanları evlerinde tutmaya devam ediyor. Yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlar, ABD'lilerin yüzde 55'inin Trump'ın Kovid-19 ile mücadelesinden memnun olduğunu ortaya çıkardı.

ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın Kovid-19 ile mücadelesinden memnun

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine toplumsal destek arttı.

Ipsos ve ABD News tarafından yapılan bir ankette, ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın virüs ile mücadelesinden memnun olduğunu dile getirirken, yüzde 43'ü de memnun olmadığını, yüzde 2 ise kararsız olduğunu söyledi.

Aynı kuruluşun geçen haftaki anketinde Trump'ın Kovid-19'la mücadelesinden memnun olmayanların oranı yüzde 54 düzeyindeydi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 205'E YÜKSELDİ

Bu değişiklikte, Trump'ın son haftalarda öncekinin aksine virüsü ciddiye aldığını sık sık dile getirmesi, ulusal acil durum başta olmak üzere önemli adımlar atması ve Beyaz Saray'da günlük olarak halkı bilgilendirmesinin payının büyük olduğuna işaret edildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 250'ye, ölü sayısı 205'e yükseldi.


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