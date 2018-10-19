ABD Lotosunda Tarihi İkramiye: 1 Milyar Dolar

Amerika’da haftalardır şanslı rakamların kimseye isabet etmediği Mega Millions adlı şans oyununun büyük ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı. Bu, Amerika tarihindeki en büyük şans oyunu ikramiyesi.

Mega Millions son olarak Salı akşamı çekildiğinde büyük ikramiye sadece 667 milyon dolardı. Ancak şanslı rakamları kimsenin tutturamaması nedeniyle büyük ikramiye sadece üç günde 1 milyar dolara yükseldi.

Normalde şans oyunları oynamayanları bile loto kuyruğuna sokan ikramiye Cuma akşamı çekiliyor.

ABD’de bir diğer şans oyunu olan Power Ball çekilişinde 1,5 milyar dolarlık ülke tarihinin en yüksek ikramiyesi Ocak 2016’da bir kişiye çıkmıştı.

Amerika’da vergi yasaları gereği şans oyunlarından kazanılan ikramiyeyi almanın iki yolu var. Biri 30 yıl boyunca düzenli ödemeler şeklinde. Bu durumda yaklaşık bir milyar dolarlık ikramiyeye yılda 25 milyon dolar ödeniyor. Talihli parasına hemen kavuşmak isterse yaklaşık 600 milyon dolarlık vergisini ödeyip 400 milyon dolar alabilecek.

Ancak lotoda büyük ikramiyeyi kazanmanın 302 milyonda bir ihtimal olduğu hatırlatılıyor. İnternette ömrünüz boyunca, yıldırım çarpması, bir köpekbalığı tarafından ısırılmak, Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak ve ABD Başkanı seçilme ihtimalinizin, lotoda büyük ikramiye kazanmaktan daha yüksek olduğu paylaşımları yapılıyor.

