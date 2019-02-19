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ABD Lübnan Büyükelçisi’nden Hizbullah Eleştirisi

19.02.2019 21:46 | Son Güncelleme

ABD’nin Lübnan büyükelçisi Hizbullah’ın yeni kabinedeki rolünden rahatsızlık duyulduğunu dile getirdi

ABD Lübnan Büyükelçisi’nden Hizbullah Eleştirisi

ABD’nin Lübnan büyükelçisi ülkedeki istikrara katkısı olmadığını söyleyerek Hizbullah’ın yeni kabinedeki rolüyle ilgili kaygı duyduğunu dile getirdi.

Seçimlere katılan Hizbullah, kabineye Sağlık Bakanının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı ile meclis işlerinden sorumlu devlet bakanını sokmuştu. Hizbullah, Sağlık Bakanlığıyla ilk kez bu kadar büyük bütçesi olan bir bakanlığı elde etmiş oldu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Sağlık Bakanlığına atanan doktor Cemil Jabak’ın Hizbullah’a yakın bir isim olduğunu ancak Hizbullah üyesi olmadığını söylemişti.

ABD’li yetkililer Saad Hariri’nin yeni hükümetine grubun kamu kaynaklarından faydalanmasına izin verilmemesi çağrısı yaptı.

ABD Büyükelçisi Elizabeth Richard Salı günü, Hariri’yle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada İran destekli Hizbullah’ın Lübnan’ın en az üç ülkenin katıldığı bölgesel çatışmalara müdahil olmama politikasını ihlal etmeye devam ettiğini söyledi.

Richard’ın bu sözleriyle Hizbulah’ın İran hükümetinin yanında savaştığı Suriye ile Irak ve Yemen’i kastettiği sanılıyor.

Lübnan’da meclis ve bakanlıkların dağılımı iç savaşın ardından uygulanan din ve mezhep esaslı sisteme göre belirleniyor. Ancak Mayıs ayında yapılan seçimlerde hayata geçirilen yeni seçim sistemiyle mezhep esaslı sistemin belirlediği çerçeveyi zorlayan sonuçlar ortaya çıkmıştı. Seçimden Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi 128 sandalyeli mecliste veto gücü elde edecek bir sonuçla çıkmıştı.

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