ABD Lübnan'a Acil Durum Yardımı Yapıyor

Amerika, büyük bir patlamayla sarsılan ve son dönemde ekonomik sorunlar yaşayan Lübnan’a gıda, su ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, söz konusu yardımların ABD Başkanı Donald Trump’ın yönlendirmeleriyle yapıldığını söyledi.
Buna ek olarak ABD’nin Lübnanlı yetkililerle birlikte çalışarak insani ve tıbbi ihtiyaçları da belirleyecekleri belirtildi. Ayrıca patlama sonrası ABD Uluslararası Gelişim Ajansı tarafından patlama sonrası yardım ekiplerinin de Beyrut’a gönderildiği hatırlatıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Lübnan’a 17 milyon dolar yardım yapacağını ve Amerika’nın, Lübnan halkına bu trajediden kurtulması için yardım etmeyi sürdüreceğini söylemişti.
Pompeo ayrıca patlamanın nedeninin belirlenmesi için ABD’nin de şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısına katıldığını ifade etti.
Öte yandan Beyrut’ta patlama sonrası çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Fransız ve Rus arama kurtarma ekipleri Cuma günü boyunca yıkılan binalardaki aramalara devam ettiler.
Lübnanlı yetkililer, büyük patlamaya limandaki depolarda bulunan ve 6 yıldır orada tutulan, 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğunu belirtiyorlar.
Yetkililer enkaz kaldırma çalışmaları sürdükçe ölü sayısının artabileceğini ifade ediyorlar. Bugüne dek açıklanan rakamlara göre 154 kişi hayatını kaybetti 6 binden fazla kişi de yaralandı. Patlamada 120 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın maddia zararının da 15 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor.
Yetkililer patlama sonrası çok sayıda kişinin evlerini kaybetmesi ve sokaklarda ya da barınaklarda kalmaya başlamasının, Corona virüsü salgınını da tetiklemesinden endişe ediyorlar.
Patlamanın ardından ilk şeffaf soruşturma çağrısı İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden gelmişti. Örgüt, patlamanın nedenlerinin ortaya çıkarılması ve bir daha benzer bir durumun oluşmaması için alınacak önlemler konusunda tavsiyede bulunması için uluslararası uzmanların Lübnan’da incelemelerde bulunmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya, bölgeye bir sahra hastanesi kurdu ve 50 kişilik bir sağlık ekibi gönderdi. Katar da bir sahra hastanesi yolladı. Irak’tan da sağlık çalışanları ve yardım malzemeleri gönderildi.
Tunus ve Türkiye patlamada yaralananların tedavi için alınabileceklerini söylerken Almanya da bölgeye arama kurtarma köpekleri ve uzmanları yolladı.
Avustralya, İngiltere, Macaristan ve diğer bazı ülkeler de Lübnan’a mali yardımda bulunma sözü verdiler.