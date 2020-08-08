ABD Lübnan'a Acil Durum Yardımı Yapıyor

Amerika, büyük bir patlamayla sarsılan ve son dönemde ekonomik sorunlar yaşayan Lübnan’a gıda, su ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, söz konusu yardımların ABD Başkanı Donald Trump’ın yönlendirmeleriyle yapıldığını söyledi.

Buna ek olarak ABD’nin Lübnanlı yetkililerle birlikte çalışarak insani ve tıbbi ihtiyaçları da belirleyecekleri belirtildi. Ayrıca patlama sonrası ABD Uluslararası Gelişim Ajansı tarafından patlama sonrası yardım ekiplerinin de Beyrut’a gönderildiği hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Lübnan’a 17 milyon dolar yardım yapacağını ve Amerika’nın, Lübnan halkına bu trajediden kurtulması için yardım etmeyi sürdüreceğini söylemişti.

Pompeo ayrıca patlamanın nedeninin belirlenmesi için ABD’nin de şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısına katıldığını ifade etti.

Öte yandan Beyrut’ta patlama sonrası çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Fransız ve Rus arama kurtarma ekipleri Cuma günü boyunca yıkılan binalardaki aramalara devam ettiler.