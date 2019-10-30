HABER

ABD Lübnan’da hızla yeni bir hükümet kurulmasını istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifasının ardından Lübnanlı siyasi liderlere “Vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir hükümetin kurulması" çağrısında bulundu.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, Başbakan Saad Hariri hükümetinin istifası ile Lübnan’ın siyasi liderlerine yönelik, vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir Lübnan inşa edebilecek yeni bir hükümetin acilen kurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifasının ardından Lübnanlı siyasi liderlere “Vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir hükümetin kurulması" çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, Başbakan Saad Hariri hükümetinin istifası ile Lübnan’ın siyasi liderlerine yönelik, vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir Lübnan inşa edebilecek yeni bir hükümetin acilen kurulması çağrısında bulundu. Pompeo açıklamasında, “Ulusal birliğe yönelik 13 gündür devam eden barışçıl gösteriler ve ifadeler, açık bir mesaj gönderdi. Lübnanlılar etkili ve etken bir hükümet, ekonomik reform ve endemik hale gelen yolsuzluğun son bulmasını istiyor” ifadelerini kullandı.
Pompeo, göstericilerin güvenliğini sağlamak için Lübnan ordusunu ve güvenlik güçlerini de acil olarak göreve çağırdı.
Lübnan’da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim’de başlayan gösterilere katılanlar, yolsuzluğa karışmakla suçladıkları Başbakan Saad Hariri ve hükümet üyelerinin istifasını talep ediyordu.

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepkiTürkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki
Beştepe'de '29 Ekim Kabul Töreni' gerçekleştirildiBeştepe'de '29 Ekim Kabul Töreni' gerçekleştirildi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Muharrem İnce, CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

MHP Lideri Bahçeli’den 29 Ekim mesajı

MHP Lideri Bahçeli’den 29 Ekim mesajı

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.