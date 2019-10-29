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ABD Maarif Okulunda Cumhuriyet'in 96. yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:19 | Son Güncelleme

ABD Maarif Okulunda Cumhuriyet'in 96. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulunda kutlandı.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okulda öğrenciler tarafından düzenlenen programa, okul çalışanları, aileler ve Türk toplumundan temsilciler katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan kutlama programında, Türk ve ABD milli marşları okundu.

Ardından cumhuriyet şiirleri okuyan öğrenciler, dünya barışına vurgu yapan şarkılar söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfına ait dünyanın birçok yerindeki okullarda 29 Ekim kutlamaları yapıldığını belirterek, "ABD'deki Maarif Okulu olarak biz de bunun parçası olmak ve tüm dünyayla Cumhuriyet'imizin kuruluş coşkusunu paylaşmak istedik. Maarif School, Amerika'daki tüm Türklerin okuludur, bu kutlama onlar adına da öğrencilerimiz tarafından temsilen yapılmış sayılır." ifadelerini kullandı.

2017 yılında açılan Maarif Okulu, New Jersey'de Türklerin en çok yaşadığı yerde eğitim hizmeti gösteriyor. Her yıl öğrenci sayısını artıran okulda şu an 145 öğrenci bulunuyor. Geçen yıl ilk mezunlarını veren okulun öğrencilerinin tamamı burslu olarak, Rutgers Üniversitesi dahil ABD’nin önde gelen okullarına yerleşti.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Maarif okulu New Jersey

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