HABER

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Mar-a-Lago'ya tatile gittiği öğrenildi. Bu tatil uçuşunun, Trump'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Afganistan uçuşunu 'hükümetin kapalı olması' gerekçesiyle ertelemesinin üzerinden kısa süre sonra gerçekleştirilmesi ise tepkiyle karşılandı.

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

ABD First Lady'sinin askeri uçakla tatile gitmesi, beraberindeki bir kongre delegasyonuyla Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret etmeyi planlayan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin uçağının Trump tarafından iptal etmesinden saatler sonra ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan bir jetle tatile giden Melania Trump'ın uçuşu 35 bin dolara mal oldu.

Donald Trump ise, 'hükümetin kapanması' gerekçesiyle uçuşunu iptal ettiği Pelosi'ye "800 bin Amerikan işçisinin ücret almaması nedeniyle, bu halkla ilişkiler olayını ertelemenin tamamen uygun olduğuna katılacağınıza eminim" demişti.

BOEING İLE SEYAHAT ETTİ

Cumhurbaşkanının askeri uçak kullanan aile üyeleri için kullanılan 'EXEC1F' koduyla uçtuğu görülen Melania Trump'ın Boeing C32-A modeli bir uçakla seyahat ettiği tespit edildi.

Yanında oğlu da Barron'un da bulunduğu belirtlen First Lady'nin, perşembe akşamı Batı Palm Beach'e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi.

Uçuş, hava trafiğini takip eden @CivMilAir tarafından takip edildi ve Melania Trump'ın uçağının Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indiği doğrulandı.

Pelosi'nin yardımcısı Drew Hammill de, uçuşu iptal edilen Pelosi'nin, ABD'nin NATO ittifakına olan bağlılığını yinelemek üzere Brüksel'e giderek düzey NATO komutanları, ABD askeri yetkilileri ve ülkenin kilit müttefikleriyle görüşeceğini açıkladı.

Hammill ayrıca, Trump'ın ve Temsilciler Meclisi üyesi Lee Zeldin başkanlığındaki bir heyetin Irak ziyaretinin de mevcut bütçe tartışmaları döneminde gerçekleştiğine dikkat çekti.

NBC'ye açıklamalarda bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi ise, deniz aşırı bölgelere ziyaret planlayan delegasyonların, ziyaretlerini federal olarak finanse edilen askeri uçaklarla yapmalarının istendiğini açıkladı.

HÜKÜMET 28 GÜNDÜR KAPALI

Öte yandan hükümet, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle 22 Aralık'ta kısmen kapandı ve 28 gün geçmesine rağmen hala açılmadı. ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Donald Trump ise, ortaya çıkan bu durum yüzünden Twitter'da çok sayıda eleştirinin hedefi oldu.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Trump'ın eski avukatından manipülasyon itirafıTrump'ın eski avukatından manipülasyon itirafı
CSU Türkiye modelini yaymak istiyorCSU Türkiye modelini yaymak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Trump Bütçe maaş Melania Trump pelosi Tatil

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esad, Kırım'a gitmek istiyor

Esad, Kırım'a gitmek istiyor

Savaş uçakları havada çarpıştı!

Savaş uçakları havada çarpıştı!

Fransa'dan çok önemli Suriye açıklaması: Savaşacağız!

Fransa'dan çok önemli Suriye açıklaması: Savaşacağız!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Son dakika! Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırı!

Ülke şokta! Başkent'te kanlı saldırı

Kilometrelerce uzaktaki kızını örgütün elinden böyle kurtardı

Kilometrelerce uzaktaki kızını örgütün elinden böyle kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.