ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

Yanında oğlu da Barron'un da bulunduğu belirtlen First Lady'nin, perşembe akşamı Batı Palm Beach'e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanının askeri uçak kullanan aile üyeleri için kullanılan 'EXEC1F' koduyla uçtuğu görülen Melania Trump'ın Boeing C32-A modeli bir uçakla seyahat ettiği tespit edildi.

Donald Trump ise, 'hükümetin kapanması' gerekçesiyle uçuşunu iptal ettiği Pelosi'ye "800 bin Amerikan işçisinin ücret almaması nedeniyle, bu halkla ilişkiler olayını ertelemenin tamamen uygun olduğuna katılacağınıza eminim" demişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan bir jetle tatile giden Melania Trump'ın uçuşu 35 bin dolara mal oldu.

ABD First Lady'sinin askeri uçakla tatile gitmesi, beraberindeki bir kongre delegasyonuyla Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret etmeyi planlayan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin uçağının Trump tarafından iptal etmesinden saatler sonra ortaya çıktı.

Uçuş, hava trafiğini takip eden @CivMilAir tarafından takip edildi ve Melania Trump'ın uçağının Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indiği doğrulandı.

Pelosi'nin yardımcısı Drew Hammill de, uçuşu iptal edilen Pelosi'nin, ABD'nin NATO ittifakına olan bağlılığını yinelemek üzere Brüksel'e giderek düzey NATO komutanları, ABD askeri yetkilileri ve ülkenin kilit müttefikleriyle görüşeceğini açıkladı.

Hammill ayrıca, Trump'ın ve Temsilciler Meclisi üyesi Lee Zeldin başkanlığındaki bir heyetin Irak ziyaretinin de mevcut bütçe tartışmaları döneminde gerçekleştiğine dikkat çekti.

NBC'ye açıklamalarda bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi ise, deniz aşırı bölgelere ziyaret planlayan delegasyonların, ziyaretlerini federal olarak finanse edilen askeri uçaklarla yapmalarının istendiğini açıkladı.

HÜKÜMET 28 GÜNDÜR KAPALI

Öte yandan hükümet, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle 22 Aralık'ta kısmen kapandı ve 28 gün geçmesine rağmen hala açılmadı. ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Donald Trump ise, ortaya çıkan bu durum yüzünden Twitter'da çok sayıda eleştirinin hedefi oldu.

