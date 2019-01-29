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ABD Maduro Üzerindeki Baskısını Arttırıyor

29.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

Washington yönetimi, ABD Merkez Bankası New York Şubesi ve diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezuela hesaplarının kontrolunu geçen hafta kendini cumhurbaşkanı ilan eden Juan Guaido’ya verdi

ABD Maduro Üzerindeki Baskısını Arttırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, muhalefet lideri Juan Guaido’nun Venezuela hükümetinin ABD Merkez Bankası New York Şubesi ve ABD güvenceli diğer bankalarda bulunan hesaplarının kontrolu üzerinde yetki sahibi olduğunu tasdik etti.

Pompeo, bu adımın “Venezuela’nın meşru hükümetinin bu varlıkları Venezuela halkının yararına olacak şekilde muhafaza etmesine yardımcı olacağını” belirtti.

Muhalefetin kontrolundaki Ulusal Meclis’in başkanı olan Guaido, kendisini Venezuela’nın geçici cumhurbaşkanı ilan etmişti. Guiado’nun cumhurbaşkanlığı ilanını, 20’nin üzerinde ülke tanıdı. Bu ülkeler, en güçlü rakiplerine seçim yasağı getirmesi gibi sebeplerle sosyalist Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yeniden seçilmesini meşru görmüyor.

ABD dün de Venezuela’nın devlet kontrolundaki petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım uygulamaya başlamıştı. Amerikan yönetimi, Maduro’yu iktidardan inmeye zorlamak için baskıyı arttırmayı amaçlıyor.

Guaido’dan yeni açıklamalar

Bu arada Guaido, Amerika’nın Venezuela petrol şirketini hedef alan yaptırımların, milletvekillerinin ülkenin yurtdışındaki varlıklarını korumak için sunduğu taleplerle uyumlu olduğunu söyledi.

CNN’in İspanyolca yayın yapan kanalına konuşan Guaido, Venezuela’da muhalefetin kontrolundaki meclisin Ocak ayında onayladığı bir kararla yabancı ülkelerden Venezuela’nın varlıklarının Maduro tarafından “yağmalanmamasını” sağlamalarını istediğini belirtti.

Guaido, kararın tek amacının, Maduro hükümetinin “Venezuela halkını soymaya devam etmemesini” sağlamak olduğunu vurguladı.

Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ve bölgedeki diğer liderlerle görüştüğünü de kaydetti.

Görüşmelerin ne zaman olduğunu ve tam olarak ne konuşulduğunu açıklamayan Guaido, tüm görüşmelerinin Venezuela’daki insani krizin çözülmesi ve demokrasinin yeniden tesisine odaklandığını belirtti.

Guaido, Maduro ve diğer bazı çevrelerce yöneltilen, ABD’nin darbe düzenlediği şeklindeki suçlamaları reddederken, Venezuela halkının sadece anayasal haklarını kullandığını savundu.

‘Kolombiya’ya 5 bin asker’ notu tartışma yarattı

Bu arada dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Venezuela’ya yaptırımları açıkladığı basın toplantısında elindeki not defterinde “Kolombiya’ya 5 bin asker” yazısının görülmesi tartışma yarattı. Kolombiya’nın dışişleri bakanı, hükümetinin defterde neden böyle bir not yazdığını bilmediğini söyledi.

Bakan Carlos Holmes, Kolombiya’nın Bolton’un notunun “önemi ve nedeni” hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

Beyaz Saray’dan da Bolton’un notlarına ilişkin bir soruya e-postayla gönderilen yanıtta, “Başkan’ın dediği gibi, tüm seçenekler masada” ifadesi kullanıldı.

Haritaya Meksika’dan yanıt

Bolton’un basın toplantısı sırasında tartışma yaratan bir diğer ayrıntı da, arkasında Maduro’yu desteklediği ülkelerin kırmızı, Guaido’yu destekleyenlerin maviye boyandığı bir haritanın olmasıydı. Haritanın varlığına Meksika’dan yanıt geldi.

Meksika’nın ABD Büyükelçisi Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetinin krizde taraf seçmediğini vurguladı.

Büyükelçi Martha Barcena, “ABD’nin Venezuela konusundaki duruşuna karşı değiliz. Maduro’dan yana tavır almıyoruz. Guaido’dan yana da değiliz. Barışçıl bir çözüm için üçüncü bir yolun bulunabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Maduro’dan Trump’a mesaj: ‘Venezuela’dan elininizi çekin’

Öte yandan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Amerika’nın açıkladığı yeni yaptırımları “suç” olarak niteledi.

Devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Maduro, ABD’yi Venezuelalılar’ın elinden haklı sahibi oldukları petrol zenginliklerini almakla suçladı. Trump’a İngilizce olarak direkt mesaj veren Maduro, “Venezuela’dan elinizi çekin” ifadesini kullandı.

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