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ABD: Maduro'nun diktatörlüğü artık sona ermeli

02.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela lideri Maduro'nun "diktatörlüğüne son vermenin artık vaktinin geldiğini" söyledi.

ABD: Maduro'nun diktatörlüğü artık sona ermeli

Pence'in açıklaması Maduro karşıtı eylemlerin hemen öncesinde geldi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun devrilmesinin vaktinin geldiğini söyledi. Pence'in açıklaması, siyasi krizle çalkalanan Venezuela'da muhaliflerin planladığı büyük protesto eyleminin hemen öncesinde geldi.

Cuma günü Miami kentinde ABD'de sürgünde yaşayan Venezuelalılara hitap eden Pence, "Maduro'nun diktatörlüğüne kesin bir biçimde son vermenin artık vakti gelmiştir" dedi. Maduro ile müzakere masasına oturma çağrılarını reddeden Pence, Maduro'nun devrilmesi için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Pence, "Zaman, diyalog zamanı değildir. Zaman, eyleme geçme zamanıdır" diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte Pence, sürgündeki Venezuelalıların yaşam öykülerine de kulak verdi. Pence'in katılımcıların ülkelerinde nasıl şartlarda yaşadıklarını, ne tür işkencelere maruz kaldıklarını ve ülkeden nasıl kaçtıklarını dinlediği kaydedildi. Katılımcılar etkinlikte Venezuela bayrakları sallayarak "Özgürlük" sloganları attı.

Muhalifler sokağa çıkıyor

Kendisini bir süre önce devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Cumartesi günü halka ülke tarihindeki "en büyük protesto eylemini" düzenleme çağrısında bulundu. Guiado, "Dünyanın dört bir yanında yaşayan Venezuelalı kardeşlerim, biz bir takımız, biz bir milletiz, biz size güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Maduro karşıtlarının Venezuela'nın yanı sıra ABD, İspanya, Peru, Meksika ve Arjantin'de de sokağa çıkması bekleniyor.

ABD'den insani yardım geliyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da, Maduro'nun teklifi daha önce reddetmesine rağmen ABD'nin Venezuela'ya insani yardım göndermeyi planladığını açıkladı.

Cuma günü attığı tweette Bolton, "Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun çağrısı ve kendisinin ABD'deki temsilcileriyle bulunduğumuz istişareler çerçevesinde, ABD Venezuela halkına ilaç, cerrahi malzeme ve gıda şeklinde insani yardım gönderecektir" dedi. Pence'e paralel olarak Bolton da "Maduro'nun yoldan çekilmesinin vakti gelmiştir" dedi.

Muhalif lider Juan Guaido birkaç hafta önce kendisini devlet başkanı ilan etmiş ve Venezuela'da ekonomik krizin ardından siyasi kriz de patlak vermişti. Nicolas Maduro, yaşananları "ABD'nin yönettiği bir darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada dünya ülkelerine Venezuela krizinde taraflarını seçme çağrısında bulunmuştu. Pompeo, "Ya özgürlük güçlerinin, ya da Maduro ve yarattığı kargaşanın tarafındasınızdır" demişti.

ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bir grup ülke ise bu süreçte Maduro'ya destek veriyor.

DW,AFP,rtr/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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