HABER

ABD Maduro’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

06.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun mali kaynaklarını kesmeye hazırlanıyor.

Latin Amerika turundan dönen muhalefet lideri Juan Guaido ise yeni protesto çağrısı yaptı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Trump yönetimi, Maduro'nun finansal kaynaklarını kesmek için seçenekleri değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günü Fox televizyonunda katıldığı bir programda "ABD hükümetinin Maduro'nun finansal kaynakları üzerinde kontrolü artırmak ve iktidarı için gerekli olan paraya erişimini engellemek için yaptırım seçeneklerini değerlendirdiğini" açıkladı.

Guaido'dan protesto çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya karşı destek toplamak için çıktığı Latin Amerika turundan dönen muhalefet lideri Guaido protesto çağrılarını yineledi. Sendika başkanları ile de görüşen lider genel greve destek olacaklarını açıkladı. Guaido açıklamasında "Kamu sektörü çalışanları tüm haklarını kaybettiler, genel grev çağrısı yapmak dışında başka bir çaremiz kalmadı" ifadesini kullandı.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya sınırından ülkeyi terk eden Guiado Pazartesi günü Venezuela'ya dönmüştü. Mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle tutuklanma riski bulunan lider ilk konuşmasında protesto çağrısı yaptı.

Maduro: Çığrından çıkmış bir azınlık

Guiado'nun ülkeye dönüşü sonrası ilk açıklamasını yapan Maduro, ülkenin istikrarını bozmaya çalışan "çığrından çıkmış bir azınlık" olduğunu ve bu azınlığın yenileceğini söyledi. Maduro, Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'yu Venezuela'da ABD destekli darbe yapmakla suçluyor.

ABD, Juan Guaido'nun tutuklanması durumunda Venezuela'ya yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

Rtr,dpa,AFP/MY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti '2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti
ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısıABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları tartışma yarattı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Dünya şokta! 'Yıkacağız' diye söz vermişlerdi, meğer restore etmişler

'Yıkacağız' diye söz vermişlerdi, meğer restore etmişler

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 direnişçi öldü

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 direnişçi öldü

Kulüpten çıktı, evinin önünde kaçırıldı! Dehşeti anlattı

Kulüpten çıktı, evinin önünde kaçırıldı! Dehşeti anlattı

Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.