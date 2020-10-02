HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD mahkemesi: Halkbank soruşturmadan muaf değil

ABD mahkemesi: Halkbank soruşturmadan muaf değil

02.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek suçlamasıyla New York'ta açılan davada mahkeme Halkbank'ın iddianamenin reddi talebini kabul etmedi.

ABD mahkemesi: Halkbank soruşturmadan muaf değil

Mahkeme, Halkbank'ın ABD'deki soruşturmadan muaf olduğu iddiasını geri çevirdi.Halkbank'ın ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yargılandığı davada yargıç Richard Berman, iddianamenin reddi yönündeki talebi kabul etmedi.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi Yargıcı Berman, 16 sayfalık açıklamasında mahkemenin Halkbank'ın iddianamenin reddi talebini neden kabul etmediğini detaylı bir şekilde açıkladı.

Berman, Halkbank'ın Yabancı Egemen Dokunulmazlık Yasası (FSIA) uyarınca ABD'deki soruşturmadan muaf olduğuna dair iddiasını redderek yasanın cezaî takibatlarda dokunulmazlık sağlamadığını belirtti.

Yargıç Berman, Halkbank'ın ABD finansal sistemi üzerinden 1 milyar dolar kara para aklandığı iddialarına atıfta bulunarak yasadaki "ticari faaliyette bulunulmaması şeklindeki istisnaî durumunun Halkbank için geçerli olmadığını" de vurguladı.

Halkbank'a yönelik suçlamalar neler?

ABD'li savcılar, Halkbank'ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketler üzerinden milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Halkbank ayrıca 1 milyar doları ABD hesaplarından olmakla birlikte İran'ın 20 milyar dolar fonu gizlice transfer etmesine yardım etmekle suçlanıyor.

Ekim 2019’da hazırlanan iddianamede Halkbank hakkında banka dolandırıcılığı, komplo ve kara para aklama dahil bankaya yöneltilen altı suçlama bulunuyor. Halkbank tüm suçlamaları reddediyor.

Bir sonraki duruşma 1 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Yargıç Berman'ın baktığı ve aynı mahkemede görülen ayrı bir davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla yargılanarak suçlu bulunmuştu. Yaptırımların delinmesine aracılık ettiğini kabul eden İranlı Rıza Sarraf ise tanık olmuştu.

Halkbank, Mart 2020 tarihinden önceki duruşmalara "mahkemenin yargı yetkisi" olmadığı gerekçesiyle katılmayı reddediyordu. Reddi hakim talebinde bulunan Halkbank'ın bu itirazları hem federal hem de temyiz mahkemesi tarafından kabul edilmemişti.

Reuters, DW/SSB,HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Paşinyan köşeye sıkıştı, Türkiye'ye nefretini kustu!Paşinyan köşeye sıkıştı, Türkiye'ye nefretini kustu!
Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Diğer Haberler
Çinli sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü
Çinli sosyal medya yıldızı kocası tarafından yakılarak öldürüldü
Paşinyan köşeye sıkıştı, Türkiye'ye nefretini kustu!
Paşinyan köşeye sıkıştı, Türkiye'ye nefretini kustu!
Ermenistan'dan geri adım: Görüşmeye hazırız!
Ermenistan'dan geri adım: Görüşmeye hazırız!
Korona aşısı için 25 bin gönüllü aranıyor!
Korona aşısı için 25 bin gönüllü aranıyor!
Eski Belçika Kralı kabul etti! O artık resmen prenses
Eski Belçika Kralı kabul etti! O artık resmen prenses
Çatışmalar gece boyu sürdü: Azerbaycan ordusu, bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.