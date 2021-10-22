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ABD mahkemesi: Halkbank yargılanabilir

22.10.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de temyiz mahkemesi, Halkbank'ın kara para aklama, dolandırıcılık ve gizli anlaşmalar yoluyla İran'a yönelik yaptırımları deldiği suçlamasından yargılanabileceğine hükmetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) temyiz mahkemesi, Türk kamu bankası Halkbank'ın İran'ın Amerikan yaptırımlarını delmesine yardımcı olma suçundan yargılanabileceğine hükmetti.

Halkbank, bankacılıkta dolandırıcılık, kara para aklama ve İran'a yönelik ABD yaptırımlarını İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketler ve para transfer şirketleri aracılığıyla delmekle suçlanıyor.

Suçlamaları reddeden Halkbank, bankanın Türk devletine ait olduğuna işaret ederek "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanamayacağını öne sürmüş ve davanın düşürülmesi istemiyle temyize başvurmuştu.

"Suçlamalar ticari faaliyet istisnası kapsamında"

Başvuruyu Cuma günü karara bağlayan mahkeme, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" uyarınca dokunulmazlık koruması altında olduğunu teyit etse de Halkbank'a yöneltilen suçlamaların "ticari faaliyet istisnaları" kapsamına girdiğine hükmetti. Mahkeme, bu bağlamda bankanın üstüne atılı suçlardan dolayı yargılanabileceğine karar verdi.

Savcılık, Halkbank'ın petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran'ın çıkarlarına hizmet etmek, ayrıca petrol gelirlerinin transferini temize çıkarmak için sahte gıda sevkiyatı belgeleri oluşturmakla suçluyor.

Halkbank'a aynı zamanda, erişimi sınırlandırılmış fonlardan 20 milyar doları gizlice transfer etmesi için İran'a yardım ettiği, bu miktarın en az 1 milyar dolarlık bölümünün Amerikan mali sistemi içinde aklandığı suçlaması yöneltiliyor.

rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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