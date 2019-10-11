ABD Maliye Bakanı Mnuchin: 'Trump Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzaladı'

ABD Maliye Bakan\u0131 Steve Mnuchin\u2019den a\u00e7\u0131klama: Trump T\u00fcrkiye\u2019yi hedef alabilecek g\u00fc\u00e7l\u00fc yapt\u0131r\u0131m yetkisi veren kararnameyi imzalad\u0131. Zorunda kal\u0131rsak T\u00fcrkiye ekonomisini i\u015flevsiz hale getirebiliriz\u201dPARTNERM\u00fcge Anl\u0131'da yasak a\u015fk! Evli adam 20 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131nla...SON DAK\u0130KA: Mardin'in Nusaybin il\u00e7esine Suriye taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen roket sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 8'e y\u00fckseldi, 35 yaral\u0131 varABD\u2019nin Yeni Rusya B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Aday\u0131 John Sullivan
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