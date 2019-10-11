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ABD Maliye Bakanı Mnuchin: 'Trump Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzaladı'

11.10.2019 20:58 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin’den açıklama: Trump Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz”

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin’den açıklama: Trump Türkiye’yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz”

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