ABD Maliye Bakanı: “Salgından Güçlenerek Çıkacağız”

ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu’nda ifade veren Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona salgının ekonomide yol açtığı yıkımla ilgili karamsar bir tablo çizdi. İki yetkili ailelere ve işletmelere sağlanan yardım ve kredilerin önümüzdeki aylarda bir rahatlama sağlayacağını umduklarını söyledi.
Powell ve Mnuchin video konferans yöntemiyle katıldıkları oturumda, Corona virüsü salgınından etkilenenlere yardım amacıyla ABD Kongresi tarafından onaylanan kaynağın nasıl harcandığına ilişkin senatörlerin sorularını yanıtladı.
“En ağır yük bunu kaldıramayacakların üzerine biniyor”
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, salgının kelimelerle ifade edilemeyecek büyüklükte acıya yol açtığını, en çok da bu yükü taşıması en zor kesimin etkilendiğini söyledi.
Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranını 2008 krizinden bu yana ilk kez Mart ayında sıfıra indirdiğini hatırlatan Powell, ekonominin son gelişmelerin etkisinden kurtulup, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşma yolunda emin olana dek faiz oranlarını bu seviyede tutma sözü verdi.
Senato oturumunda söz olan Maliye Bakanı Steven Mnuchin de Powell’la benzer endişeleri dile getirerek “Bu hastalık ülke çapında aileleri ve toplumları etkiliyor. Hiçbir suçu olmayan Amerikan halkı da ekonomik zorluklara tahammül ediyor” dedi.
Maliye Bakanı Mnuchin, Amerika’da tıp alanındaki uzmanların çabaları sayesinde ülkenin bu krizi her zamankinden daha güçlü çıkarak atlatacağından emin olduğunu da söyledi.
Mnuchin, salgının yükünü azaltmak için ailelere ve işletmelere verilen yüzlerce milyar dolarlık yardım ve kredilerin yeterli olmadığını vurguladı. Halk sağlığını korumak için atılan adımların ekonomiye verdiği zarar ve yüksek işsizlik rakamlarının her birinin gerçek insanları temsil ettiğini anlamanın önemli olduğunu vurguladı.
Corona virüsüyle ilgili aşı çalışmaları, antiviral ilaç tedavisi ve testler konusunda kaydedilen ilerleme konusunda iyimser olduklarını vurgulayan Mnuchin, eyalet valileri ile yakın çalışmaya devam ederek ekonomik faaliyete riski herkes açısından en aza indirecek şekilde başladıklarını kaydetti. ABD Maliye Bakanı, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde ekonomik koşulların iyileşmesini öngördüklerini de söyledi.