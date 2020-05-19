ABD Maliye Bakanı: “Salgından Güçlenerek Çıkacağız”

ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu’nda ifade veren Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona salgının ekonomide yol açtığı yıkımla ilgili karamsar bir tablo çizdi. İki yetkili ailelere ve işletmelere sağlanan yardım ve kredilerin önümüzdeki aylarda bir rahatlama sağlayacağını umduklarını söyledi.

Powell ve Mnuchin video konferans yöntemiyle katıldıkları oturumda, Corona virüsü salgınından etkilenenlere yardım amacıyla ABD Kongresi tarafından onaylanan kaynağın nasıl harcandığına ilişkin senatörlerin sorularını yanıtladı.

“En ağır yük bunu kaldıramayacakların üzerine biniyor”

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, salgının kelimelerle ifade edilemeyecek büyüklükte acıya yol açtığını, en çok da bu yükü taşıması en zor kesimin etkilendiğini söyledi.

Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranını 2008 krizinden bu yana ilk kez Mart ayında sıfıra indirdiğini hatırlatan Powell, ekonominin son gelişmelerin etkisinden kurtulup, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşma yolunda emin olana dek faiz oranlarını bu seviyede tutma sözü verdi.