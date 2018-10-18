ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, 'Çöldeki Davos' olarak bilinen Suudi yatırım konferansına katılmayacak

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, 'Çöldeki Davos' olarak bilinen Suudi yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı. Mnuchin Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla az önce görüştüğünü belirterek, "Suudi Arabistan'daki Geleceğe Yatırım Girişimi zirvesine katılmamam yönünde karar aldık" diye yazdı.
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