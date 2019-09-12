ABD Maliye Bakanı: ‘Trump Çin’e Yaptırımları Sürdürebilir’

ABD ve Çin arasında karşılıklı atılan geri adımların ardından, ticaret savaşının yumuşayabileceği havası hakim olmaya başlamıştı. Ancak Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ticaret görüşmeleri devam ederken Başkan Trump’ın Çin ürünlerine yaptırımları sürdüreceğini, hatta arttırabileceğini söyledi.

Son olarak Başkan Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Çin’in ABD’den büyük miktarda tarım ürünü alacağını söyledi. Benzer bir açıklama da Çin tarafından geldi. Çin, ABD tarım ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili araştırma yaptığını açıkladı.

Ekim ayında Washington’da iki ülke yetkilileri arasında toplantı planlanması, mali piyasaları ve tedarik zincirini sarsan ticaret savaşını geriletebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Maliye Bakanı Mnuchin CNBC televizyonuna verdiği röportajda yaptırımların devam edebileceğini söyledi.

Mnuchin “2020 seçimleri öncesinde Başkan hızlı bir şekilde Çin’le anlaşmaya varmak istiyor olabilir mi?” şeklindeki soruya “Başkan 20 yıldır devam eden bir konuyu ele alıyor, bu yalnızca bir seçim konusu değil. Başkan yalnızca ABD şirketleri ve ABD’li işçiler için iyi bir anlaşmaya imza atacak” diye yanıt verdi.