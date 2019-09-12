ABD Maliye Bakanı: ‘Trump Çin’e Yaptırımları Sürdürebilir’

ABD ve Çin arasında karşılıklı atılan geri adımların ardından, ticaret savaşının yumuşayabileceği havası hakim olmaya başlamıştı. Ancak Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ticaret görüşmeleri devam ederken Başkan Trump’ın Çin ürünlerine yaptırımları sürdüreceğini, hatta arttırabileceğini söyledi.
Son olarak Başkan Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Çin’in ABD’den büyük miktarda tarım ürünü alacağını söyledi. Benzer bir açıklama da Çin tarafından geldi. Çin, ABD tarım ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili araştırma yaptığını açıkladı.
Ekim ayında Washington’da iki ülke yetkilileri arasında toplantı planlanması, mali piyasaları ve tedarik zincirini sarsan ticaret savaşını geriletebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Maliye Bakanı Mnuchin CNBC televizyonuna verdiği röportajda yaptırımların devam edebileceğini söyledi.
Mnuchin “2020 seçimleri öncesinde Başkan hızlı bir şekilde Çin’le anlaşmaya varmak istiyor olabilir mi?” şeklindeki soruya “Başkan 20 yıldır devam eden bir konuyu ele alıyor, bu yalnızca bir seçim konusu değil. Başkan yalnızca ABD şirketleri ve ABD’li işçiler için iyi bir anlaşmaya imza atacak” diye yanıt verdi.
İki ülkeden yetkililerin bu ay yapacakları toplantılarda ve Ekim’de üst düzey yetkililer arasında yapılacak görüşmelerde ilerleme kaydetmek istediklerini belirten Maliye Bakanı, Hong Kong’daki gösterilerin müzakerelere dahil olmadığını da belirtti.
Gümrük vergilerinde karşılıklı geri adım
Çarşamba günü hem Washington hem de Pekin planlanan gümrük vergileri konusunda geri adım atmıştı. Bu durum hem Çin’in para birimi Yuan’ın değerinde hem de küresel borsalarda toparlanmayı sağlamıştı.
Perşembe günü Pekin’de konuşan Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, ABD’nin hamlesini memnunlukla karşıladı. Gao, “Bildiğim kadarıyla Çinli firmalar, ABD tarım ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili inceleme yapmaya başladı. Çin her iki tarafın da birbiriyle orta yolu bulması ve görüşmeler konusunda iyi koşular sağlamasını umuyor” dedi.
Çin’in ABD’den ithal edebileceği ürünler arasında hala yaptırımlara tabi olan domuz eti ve soya fasulyesi var.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 300 milyar dolar değerinde Çin ürününe gümrük vergilerini arttırma kararının ardından Ağustos ayında ABD’den aldığı tarım ürünlerinin miktarını azaltmıştı.
ABD Çarşamba günü bir iyi niyet göstergesi olarak 250 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe konulacak ek vergileri 1 Ekimden 15 Kasım’a kadar ertelediğini açıklamıştı. Bu ürünlere uygulanan vergilerin yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkartılması planlanıyordu. Çin
ABD’nin bu hamlesinden önce ABD’ye ait 16 çeşit ürünü gümrük vergisi yaptırımlarından muaf tutacağını açıklamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum