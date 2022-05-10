HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD Maliye Bakanı Yellen Avrupa Turuna Çıkıyor

ABD Maliye Bakanı Yellen Avrupa Turuna Çıkıyor

09.05.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, G7 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere 19-20 Mayıs tarihlerinde Almanya’ya gidecek

ABD Maliye Bakanı Yellen Avrupa Turuna Çıkıyor

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, G7 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere 19-20 Mayıs tarihlerinde Almanya’ya gidecek. Bonn şehrinde yapılacak toplantıların öncesinde de Yellen, 14 Mayıs’ta Polonya’nın başkenti Varşova’ya, 16 Mayıs’ta da Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarda bulunacak.

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gezi kapsamında Yellen’ın, ABD’nin çok taraflılık ilkesi ve ekonomik toparlanma konusundaki önceliklerini muhataplarına ileteceği ifade edildi. Yellen’ın ayrıca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya’ya yönelik ekonomik baskıların arttırılması konularını da görüşeceği belirtildi.

Yellen ayrıca mutahaplarıyla, küresel vergi siyaseti, küresel iklim değişikliğiyle mücadele, küresel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve Rusya’nın Ukrayna saldırısı kaynaklı küresel gıda krizi tehdidi konularını da masaya yatıracak.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, Yellen’ın ortak ve müttefik ülkelerle bu küresel konularda ortak çalışma niyeti ve beklentisinde olduğu da vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vicdansız anne! Sokakta doğum yaptı, bebeğini poşete koyup...Vicdansız anne! Sokakta doğum yaptı, bebeğini poşete koyup...
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"

'400 Aptal' fidye için Türkleri kaçırdı! "Kriz masası kuruldu"

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası

1500 kişiye yedirmişlerdi... Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme! İşte cezası

İlginizi Çekebilir

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.