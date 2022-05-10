ABD Maliye Bakanı Yellen Avrupa Turuna Çıkıyor

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, G7 Ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere 19-20 Mayıs tarihlerinde Almanya’ya gidecek. Bonn şehrinde yapılacak toplantıların öncesinde de Yellen, 14 Mayıs’ta Polonya’nın başkenti Varşova’ya, 16 Mayıs’ta da Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarda bulunacak.

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gezi kapsamında Yellen’ın, ABD’nin çok taraflılık ilkesi ve ekonomik toparlanma konusundaki önceliklerini muhataplarına ileteceği ifade edildi. Yellen’ın ayrıca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya’ya yönelik ekonomik baskıların arttırılması konularını da görüşeceği belirtildi.

Yellen ayrıca mutahaplarıyla, küresel vergi siyaseti, küresel iklim değişikliğiyle mücadele, küresel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve Rusya’nın Ukrayna saldırısı kaynaklı küresel gıda krizi tehdidi konularını da masaya yatıracak.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, Yellen’ın ortak ve müttefik ülkelerle bu küresel konularda ortak çalışma niyeti ve beklentisinde olduğu da vurgulandı.

