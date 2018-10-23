ABD Maliye Bakanı’ndan Dokuz Kişiye Yaptırım Açıklaması

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve merkezi Suudi Arabistan’da bulunan Terör Finansmanını Hedef Alma Merkezi’ne (TFTC) üye diğer altı Ortadoğu ülkesinin Taleban ve İran tarafından Afgan hükümetine zarar vermek için yapılan terörist eylemleri ifşa etmek ve engellemek amacıyla harekete geçtiğini bildirdi.

Riyad’da yaptığı açıklamada Mnuchin, yedi ülkenin Taleban ve İran’la ilişkisi olan dokuz kişiyi kara listeye dahil ettiğini belirtti. İkisi İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü'yle bağlantılı bu kişiler arasında iki Pakistanlı ve dört Afgan yer alıyor.

Bu kişilere Taleban’a para, malzeme, teknik destek sağladıkları ve yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanacak.

Kudüs Gücü bağlantılı İranlılar’ın kimliği Muhammed İbrahim Owhadi ve İsmail Razavi olarak açıklandı. Yaptırım uygulanan diğer isimlerse Abdullah Samad Faruki, Muhammed Davud Muzzamil, Abdul Rahim Manan, Hafiz Macid, Sadr İbrahim ve Abdul Aziz. Bu kişilere ek olarak Taleban’ın İran’la ilişkilerini düzenleyen Naim Barich de TFTC’nin listesine alındı. Barich, zaten ABD’nin yaptırım listesindeydi.