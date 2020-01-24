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ABD Maliye Bakanı’nın Sözleri Greta’yı ‘Etkilemedi’ 

24.01.2020 20:54 | Son Güncelleme

Genç çevre eylemcisi Greta Thunberg, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in eleştirilerinin kendisi ve destekçileri üzerinde ‘’elbette hiçbir etkisi olmadığı’’nı söyledi. Mnuchin, Thunberg’e atfen ‘’Üniversitede ekonomi okusun sonra gelsin bize anlatsın’’ demişti

ABD Maliye Bakanı’nın Sözleri Greta’yı ‘Etkilemedi’ 

Genç çevre eylemcisi Greta Thunberg, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in eleştirilerinin kendisi ve destekçileri üzerinde ‘’elbette hiçbir etkisi olmadığı’’nı söyledi. Mnuchin, Thunberg’e atfen ‘’Üniversitede ekonomi okusun sonra gelsin bize anlatsın’’ demişti.

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen 2020 Dünya Ekonomi Forumu tamamlanırken, foruma katılanlar arasında yer alan 17 yaşındaki İsveçli çevreci Greta Thunberg ile ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin arasında sözlü atışma yaşandı.

Mnuchin, Thunberg’in hükümetlerin ve firmaların fosil yakıtı kullanımını ciddi oranda azaltması yönündeki çağrılarına istinaden, “Thunberg baş ekonomist mi? Kim o? Kafam karıştı” dedi ve bir süre duraksadıktan sonra “Şaka!” ifadesini kullandı.

Mnuchin, Thunberg’e yönelik eleştirilerine şunları ekledi: “Gidip üniversitede ekonomi tahsili gördükten sonra geri gelip bize açıklama yapabilir.”

Cuma günü, Gelecek İçin Cumalar hareketinin yürüyüşü öncesinde gazetecilere konuşan Thunberg genç çevrecilerin “sürekli eleştirildiğini” söyledi ve Mnuchin’in eleştirileriyle ilgili olarak da “Elbette bunun üzerimizde hiçbir etkisi yok. Bu tür şeylerle ilgilenemeyiz” dedi ve çevreciler olarak önceliklerinin küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmek olduğunu savundu.

Thunberg ve diğer genç çevrecilerin yöntemlerini eleştirenler arasında bazı kıdemli çevreciler de var. Primatolog Jane Goodall, duruma ‘’felaket tellallığı’’ yaparak yaklaşılmasının gençlerin umutlarını kaybetmesine neden olabileceğini söyledi.

Goodall, “Gençlerin ayağa kalkıp diğer insanlara parmak uzatarak onları suçlamalarının bir faydası yok. Bu işe yaramaz! Bu konuda işe yarar bir şey yapmanın tek yolu konuyu anlatmak ve insanların kalbine inmektir. Bu genç insanların bazılarının gerçekten anlatacak çok güzel hikayeleri olduğunu biliyorum ve onlar insanların düşünme tarzını gerçekten değiştiriyorlar. Ama agresif bir şekilde değil” dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Genel Müdürü Marco Lambertini ise Thunberg’i överek onun geçen yıl değişimi en çok körükleyen kişi olduğunu savundu.

Lambertini, “Söylediği şeyleri söyleme tarzıyla ilgili tartışabilirsiniz çünkü bazı insanları kızdırıyor. Ama özünde genç insanları dinlemeniz gerekiyor çünkü bizler gerçekten onların geleceklerini ve fırsatlarını çalıyoruz” dedi.

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