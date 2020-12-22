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  4. "ABD Maliye Bakanlığı Ciddi Bir Siber Saldırının Hedefi Oldu"

"ABD Maliye Bakanlığı Ciddi Bir Siber Saldırının Hedefi Oldu"

22.12.2020 18:15 | Son Güncelleme:
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Oregon eyaletinin Demokrat senatörü Ron Wyden, bakanlığa ait onlarca e-posta hesabına erişim sağlandığını belirtti. Korsanların e-posta hesaplarını ne şekilde kullanma niyetinde olduklarının henüz belirlenemediğini söyledi

Oregon eyaletinin Demokrat senatörü Ron Wyden, bakanlığa ait onlarca e-posta hesabına erişim sağlandığını belirtti. Korsanların e-posta hesaplarını ne şekilde kullanma niyetinde olduklarının henüz belirlenemediğini söyledi

ABD’de federal hükümet dairelerini hedef alan siber saldırıda Maliye Bakanlığı bünyesindeki onlarca e-posta adresine erişildiği belirtiliyor. Senatör Ron Wyden’ın açıkladığı siber saldırının ardında Rusya’nın olduğu iddiaları gündemde.

Oregon eyaletinin Demokrat senatörü Ron Wyden, ABD vergi dairesi (IRS) ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin Senato Finans Komisyonu’nun siber saldırıyla ilgili oturumda yaptıkları açıklamaların ardından konuştu. Wyden, Amerikalılar’ın vergi kayıtlarının ele geçirildiğine yönelik bir işaret gözlemlenmediğini ancak Maliye Bakanlığı’na ait onlarca e-posta hesabına erişim sağlandığını belirtti. Wyden, söz konusu siber saldırının oldukça “önemli bir saldırı” olduğunu söyledi.

Wyden ayrıca ele geçirilen bilgilerle tam olarak nasıl bir eylem gerçekleştirildiğinin bilinmediğini belirtirken, saldırının ardında olduğu ileri sürülen Rus bilgisayar korsanlarının erişim sağladıkları e-posta hesaplarını ne şekilde kullanma niyetinde olduklarının da henüz belirlenemediğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan bir sözcü Senatör Wyden’ın açıklamalarıyla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti.

ABD’de diğer federal hükümet birimlerinin de hedef aldındığı siber saldırıda Maliye Bakanlığı’nın en başta gelen hedeflerden olduğu daha önce de gözlemlenmişti. İç Güvenlik Bakanlığı’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, saldırının hükümete bağlı kurumların yanı sıra özel ağları da hedef aldığı ve “ciddi bir risk” oluşturduğunun da altı çizildi.

Wyden, Maliye Bakanlığı’na yönelik siber saldırının Temmuz ayında başladığını belirtirken birçok uzman bunun çok daha öncesinde, kamu kurumları ve işletmelerin bilgisayar ağlarına bir kod sızdırılarak başlatıldığı görüşünde.

Bu kod aracılığıyla Amerikan SolarWinds şirketinin bilgisayar ağlarının uzaktan kontrol altına alındığı belirtiliyor.

Saldırının boyutu, siber güvenlik firması FireEye yetkililerinin, firma ağlarının siber saldırıya uğradığının farketmesiyle ortaya çıktı.

Teknoloji devi Microsoft’tan uzmanların incelemelerine göre, aralarında federal hükümet birimleri, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve bilişim firmalarının da olduğu 40’dan fazla kurum saldırının hedefi oldu.

Başkan Donald Trump saldırının boyutunun iddia edildiği oranda ciddi olmayabileceğini söyledi ve saldırıdan Çin’in sorumlu olabileceğini iddia etti. Ancak aralarında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Adalet Bakanı William Barr’ın olduğu bir grup üst düzey yetkili saldıryı Rusya’nın düzenlediğini söylüyor.

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