ABD Maliye Bakanlığı Yetkilisine Bilgi Sızdırma Suçlaması 

ABD Maliye Bakanlığı çalışanlarından biri, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasının eski yöneticisi Paul Manafort ve Rus büyükelçiliğiyle ilgili gizli belgeleri BuzzFeed internet listesine sızdırmakla suçlandı.
Maliye Bakanlığı’nın Mali Suçlar İcra Ağı biriminin kıdemli danışmanlarından Natalie May, Salı günü tutuklanarak şüpheli eylem raporlarını izinsiz olarak ifşa etmekle ve kumpas kurmakla suçlandı. Her iki suçlama da beş yıl hapis cezası öngörüyor.
Reuters’in haberine göre, konuyla ilgili gerek BuzzFeed gerekse de bakanlığın ilgili dairesinden henüz bir açıklama yapılmadı.
BuzzFeed’e sızdırılan gizli belgeler, sitede Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasıyla ilgili yayımlanan bir dizi makalede konu alındı.
Savcılar Edwards’ın gizli raporları flaş belleğe kaydettiğini ve şifreli bir mesajlaşma uygulamasıyla BuzzFeed muhabirine gönderdiğini söyledi. Ayrıca, Edward tutuklandığı sırada bu flaş belleğin ve yazışmalarının olduğu cep telefonunun da üzerinde olduğu bilgisi verildi.
Manafort, Ağustos ayında vergi ve banka yolsuzluğuyla suçlanmış, Eylül ayındaysa kumpas suçlamalarını kabul etmiş ve Rusya soruşturması kapsamında yetkililerle işbirliğine gitmek için anlaşma yapmıştı.
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