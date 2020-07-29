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ABD Maliye Bakanlığı’ndan TikTok’a Soruşturma

29.07.2020 20:48 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Çinli bir firmanın sahibi olduğu video paylaşım platformu TikTok’un ulusal güvenlik incelemesinden geçirildiğini söyledi ve bakanlığın incelemenin sonucuna göre Başkan Donald Trump’a TikTok’la ilgili alınacak önlemler konusunda tavsiyede bulunacağını kaydetti

ABD Maliye Bakanlığı’ndan TikTok’a Soruşturma

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çinli bir firmanın sahibi olduğu video paylaşım platformu TikTok’un ulusal güvenlik incelemesinden geçirildiğini söyledi ve bakanlığın incelemenin sonucuna göre Başkan Donald Trump’a TikTok’la ilgili alınacak önlemler konusunda tavsiyede bulunacağını kaydetti.

Böylece ABD yönetimi ilk kez TikTok’un ABD’de Yabancı Yatırım Komisyonu (CFIUS) tarafından soruşturulduğunu açıklamış oldu. Maliye bakanlığı bünyesindeki komisyon, yabancı şirket sahiplerinin ulusal güvenlik riski teşkil etme potansiyelini soruşturuyor. Mnuchin, bu hafta soruşturmanın sonucuna göre Başkan’a tavsiyede bulunacaklarını ve birçok alternatiflerinin olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı, Kasım ayında yayınladığı bir haberde, TikTok’un sahibi ByteDance Technology firmasının sosyal medya uygulaması Musical.ly’yi 1 milyar dolara satın almasının ardından CFIUS’in hakkında soruşturma başlattığı haberini vermişti. Kongre üyeleri, TikTok’in kişisel verileri saklama ve kullanma yöntemlerinden ötürü kaygılı. Reuters’ın ulaştığı TikTok temsilcilerinden biriyse soruşturmayla ilgili yorum yapamayacağını, ancak TikTok’un güvenlik altyapısının sınıfının en iyisi olduğunu ve kullanıcılara güvenli bir uygulama deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını kaydetti.

Komisyon, ByteDance firmasının anlaşmadan çekilmesini isteyebilir ya da güvenlik tehdidini bertaraf etmek için başka önlemler alabilir. Reuters, Çarşamba günü yayınladığı diğer haberlerde, ByteDance’in TikTok’un hisselerinin büyük kısmını satın almak için Sequoia ve General Atlantic’in de aralarında olduğu bazı yatırımcılardan teklifler aldığını bildirmişti. ByteDance firmasının yatırım uzmanları, TikTok’un değerinin 50 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.

Başkan Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret için yola çıkmadan önce Beyaz Saray’dan ayrılırken yaptığı açıklamada, ‘‘TikTok konusuna bakıyoruz’’ dedi.

ABD ve Çin arasındaki ilişkiler ticaret savaşı, Pekin’in Hong Kong için kabul ettiği katı güvenlik yasası ve Washington’un Pekin’e yaptığı Corona virüsüyle ilgili şeffaf olmadığı suçlaması nedeniyle gergin.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uygulamanın yasaklanabileceğini kaydetmiş, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ise bu ay başında yaptığı açıklamada birkaç hafta içinde konuyla ilgili harekete geçileceğini kaydetmişti.

Amerika’da bir süre önce Kongre üyeleri de TikTok’un kullanıcı verilerine ulaşması nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair kaygılarını dile getirmişlerdi. Kaygıların temelinde, Çin Komünist Partisi’nin Çinli şirketlerden ellerindeki verileri istihbarat birimleriyle işbirliği kapsamında paylaşmalarını istemesi yer alıyor.

Kullanıcılara kısa videolar yayınlama olanağı veren TikTok uygulaması, Amerika’da özellikle gençler arasında yaygın. Şirket verilerine göre ABD’de yaşları 16 ila 24 arasında değişen 26,5 milyon kişi TikTok kullanıyor. Çocukların TikTok’u ailelerinin izni olmadan kullanması da platformla ilgili tartışmalı konulardan bir diğeri. Daha önce mahremiyetin korunmasını savunan 20 kadar grup, çocukların sahte doğum tarihiyle üye olarak, uygulamanın sınırlama olmayan yetişkin versiyonunu kullanabilecek olmasından duydukları kaygıyı belirtmişti.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, TikTok’un devlete ait cihazlarda kullanılmasını önlemeye çalışıyor. Son olarak geçen hafta Temsilciler Meclisi’nden geçen savunma tasarısına TikTok’un devlete ait cihazlardan kaldırılması da eklenmişti.

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