ABD Maliye Bakanlığı’ndan TikTok’a Soruşturma

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çinli bir firmanın sahibi olduğu video paylaşım platformu TikTok’un ulusal güvenlik incelemesinden geçirildiğini söyledi ve bakanlığın incelemenin sonucuna göre Başkan Donald Trump’a TikTok’la ilgili alınacak önlemler konusunda tavsiyede bulunacağını kaydetti.

Böylece ABD yönetimi ilk kez TikTok’un ABD’de Yabancı Yatırım Komisyonu (CFIUS) tarafından soruşturulduğunu açıklamış oldu. Maliye bakanlığı bünyesindeki komisyon, yabancı şirket sahiplerinin ulusal güvenlik riski teşkil etme potansiyelini soruşturuyor. Mnuchin, bu hafta soruşturmanın sonucuna göre Başkan’a tavsiyede bulunacaklarını ve birçok alternatiflerinin olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansı, Kasım ayında yayınladığı bir haberde, TikTok’un sahibi ByteDance Technology firmasının sosyal medya uygulaması Musical.ly’yi 1 milyar dolara satın almasının ardından CFIUS’in hakkında soruşturma başlattığı haberini vermişti. Kongre üyeleri, TikTok’in kişisel verileri saklama ve kullanma yöntemlerinden ötürü kaygılı. Reuters’ın ulaştığı TikTok temsilcilerinden biriyse soruşturmayla ilgili yorum yapamayacağını, ancak TikTok’un güvenlik altyapısının sınıfının en iyisi olduğunu ve kullanıcılara güvenli bir uygulama deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını kaydetti.